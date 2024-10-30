В сеть слили скриншоты раннего билда хоррора Cronos: The New Dawn и подробности геймплея

Не так давно авторитетный инсайдер под ником Lunatic Ignus раскрыл первые подробности о предстоящей игре от польской студии Bloober Team, рассказав о локациях и уровне сложности в Cronos: The New Dawn. Но на этом утечки не закончились — теперь в открытом доступе появились скриншоты из раннего билда игры и более детальное описание геймплея. Всё из-за того, что кто-то случайно опубликовал в сеть внутреннюю документацию с подробным описанием проекта.

Сообщается, что скриншоты взяты из раннего билда игры, когда в Bloober Team тестировали боевую систему и создавали структуру локаций. С тех пор разработка игры продвинулась значительно дальше. Из утечки стало известно, что в Cronos: The New Dawn будет 17 обязательных областей для исследования и 5 дополнительных территорий, связанных между собой.

Геймплей Cronos: The New Dawn основан на перемещениях во времени между прошлым и будущим через загадочные аномалии. В будущем у игрока будет собственное место для отдыха, где можно заниматься улучшениями. По мере прохождения игры будущее будет открывать новые территории для исследования. В прошлое игрок будет отправляться на линейные локации, чтобы собирать души определенных персонажей и сражаться с врагами. Также подтверждено наличие нескольких концовок, причём некоторые из них будут труднодостижимыми.

Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 2025 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.