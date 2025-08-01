В Steam открылся предзаказ хоррора Cronos: The New Dawn - игра получит русскую текстовую локализацию

Студия Bloober Team открыла предзаказы в Steam на PC-версию хоррора Cronos: The New Dawn - она получит русскую текстовую локализацию. Всего игра будет переведена на 15 языков, но полноценный дубляж получит лишь английская версия.
В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.
Cronos: The New Dawn станет доступна 3 сентября для владельцев расширенного издания, а общий релиз игры состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Так она стоит 3к, так ещё теперь даже гифтом для русского аккаунт нельзя. Такое мне не надо.
Уахаха самый первый побежишь с тора качать и играть....
и правильно сделает
Ну побежит, и что?
Если честно, то судя по геймплейным футажам, я не шибко теперь горю желанием взять игру на релизе. Попробую сначала зеленую версию, а там уже решу стоит ли она реальной покупки.
Очень жду. Проект прям заинтриговал.
Проект весьма спорен, такое впечатление что максимальное внимание уделили движениям и виду самого персонажа, а не всему остальному, по всем видео которые смотрел нет ни 1го который хоть чем то бы цеплял (моё мнение). Ну и "недоступен в данном регионе" конечно вишенка на торте, в России опять не купить.
Уже можно перестать удивляться тому что в России не купить. Я уже давно перешел на регион Казахстан в стиме и покупаю все игры которые хочу
Да ладно! Как так?! Вчера же все игры были доступны.
Поэтому предлагаю порталы в польшу им искать самим, есть много других достойных игр!
"Ой, игра бесплатна для вашего региона"
Спасибо Блуперам за щедрость!
Главное, чтобы в последний момент дерьмуву не всунули.
Для ру региона не продается, так что плевать.
Забавно, что сначала цена на делюкс была ниже стандартного издания
Успел взять, сэкономил
После фейла с Калисто такое может оказатся не выгодным, я тоже успел взять из-за бага Калисто деликс за 1300р но потом очень сильно разочаровался.
Я сам Каллисто за такую цену предзаказал. Честно говоря, именно за эту стоимость игра не особо разочаровала. Вот за фуллпрайс в 4к даааааааа...
За русскую локализацию всегда сразу +1 балл любой(практически) игре.
P.S: но за "Ой, извините!" минус миллион баллов + поднимаем чёрный флаг lol
Пням достижение сейчас )
Если верить PG, то одна из основных причин покупать или не покупать. На первом месте конечно же повестка или её отсутствие.
Я хз к чему присрали повестку в этой игре. Протагонист в скафандре, никаких диалогов и прочих сцен, намекающих на повестку как в том же Horizon нет. Теперь ещё и на женского протагониста тут ущемляются. Как-будто раньше небыло Bloodrayne, Bayonetta, Tomb Raider, Nier Automata и др игр с женскими протагонистами.
Была бы игра, а повестку на PG в ней найдут.
На Switch 2 тоже выйдет 5 числа