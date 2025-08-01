В Steam открылся предзаказ хоррора Cronos: The New Dawn - игра получит русскую текстовую локализацию

Студия Bloober Team открыла предзаказы в Steam на PC-версию хоррора Cronos: The New Dawn - она получит русскую текстовую локализацию. Всего игра будет переведена на 15 языков, но полноценный дубляж получит лишь английская версия.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

Cronos: The New Dawn станет доступна 3 сентября для владельцев расширенного издания, а общий релиз игры состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.