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Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 145 оценок

В Steam открылся предзаказ хоррора Cronos: The New Dawn - игра получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing

Студия Bloober Team открыла предзаказы в Steam на PC-версию хоррора Cronos: The New Dawn - она получит русскую текстовую локализацию. Всего игра будет переведена на 15 языков, но полноценный дубляж получит лишь английская версия.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

Cronos: The New Dawn станет доступна 3 сентября для владельцев расширенного издания, а общий релиз игры состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

34
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Так она стоит 3к, так ещё теперь даже гифтом для русского аккаунт нельзя. Такое мне не надо.

12
Brainstoun

Уахаха самый первый побежишь с тора качать и играть....

15
Kot9lra street Brainstoun

и правильно сделает

11
Евгений Кондратенко Brainstoun

Ну побежит, и что?

7
Lady_Leda

Если честно, то судя по геймплейным футажам, я не шибко теперь горю желанием взять игру на релизе. Попробую сначала зеленую версию, а там уже решу стоит ли она реальной покупки.

7
ZAUSA
Попробую сначала зеленую версию, а там уже решу стоит ли она реальной покупки.
11
North235

Очень жду. Проект прям заинтриговал.

5
EmotionalHarvard

Проект весьма спорен, такое впечатление что максимальное внимание уделили движениям и виду самого персонажа, а не всему остальному, по всем видео которые смотрел нет ни 1го который хоть чем то бы цеплял (моё мнение). Ну и "недоступен в данном регионе" конечно вишенка на торте, в России опять не купить.

5
Константин335

Уже можно перестать удивляться тому что в России не купить. Я уже давно перешел на регион Казахстан в стиме и покупаю все игры которые хочу

9
ZAUSA
Ну и "недоступен в данном регионе" конечно вишенка на торте, в России опять не купить.

Да ладно! Как так?! Вчера же все игры были доступны.

4
LеgionRTF

Поэтому предлагаю порталы в польшу им искать самим, есть много других достойных игр!

4
NorthSable

"Ой, игра бесплатна для вашего региона"
Спасибо Блуперам за щедрость!

3
Bibendi

Главное, чтобы в последний момент дерьмуву не всунули.

1
Rimasted

Для ру региона не продается, так что плевать.

3
Stas776

Забавно, что сначала цена на делюкс была ниже стандартного издания

Успел взять, сэкономил

1
TheLokich

После фейла с Калисто такое может оказатся не выгодным, я тоже успел взять из-за бага Калисто деликс за 1300р но потом очень сильно разочаровался.

Stas776 TheLokich

Я сам Каллисто за такую цену предзаказал. Честно говоря, именно за эту стоимость игра не особо разочаровала. Вот за фуллпрайс в 4к даааааааа...

Serg_Sigil

За русскую локализацию всегда сразу +1 балл любой(практически) игре.

P.S: но за "Ой, извините!" минус миллион баллов + поднимаем чёрный флаг lol

1
askazanov

Пням достижение сейчас )

ZAUSA

Если верить PG, то одна из основных причин покупать или не покупать. На первом месте конечно же повестка или её отсутствие.

2
Евгений Кондратенко ZAUSA

Я хз к чему присрали повестку в этой игре. Протагонист в скафандре, никаких диалогов и прочих сцен, намекающих на повестку как в том же Horizon нет. Теперь ещё и на женского протагониста тут ущемляются. Как-будто раньше небыло Bloodrayne, Bayonetta, Tomb Raider, Nier Automata и др игр с женскими протагонистами.

1
ZAUSA Евгений Кондратенко

Была бы игра, а повестку на PG в ней найдут.

1
vegas99
а общий релиз игры состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S

На Switch 2 тоже выйдет 5 числа

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