Ведущий сценарист Cronos: The New Dawn рассказал, почему события игры разворачиваются в одном из районов Кракова

Краковская студия Bloober Team прочно закрепилась в жанре хоррор-игр. В особенности это стало очевидным после релиза ремейка Silent Hill 2, который получился весьма успешным и даже был номинирован на несколько наград The Game Awards 2024. Не стоит отрицать, что благодаря отличному обновлению культового хоррора команда из Кракова завоевала довольно большую известность, и ожидания от грядущей игры от польских разработчиков сейчас действительно высоки.

Предыдущие проекты студии Bloober Team часто отличались польским сеттингом или просто различными акцентами, связанными с Польшой. Не будет исключением и игра Cronos: The New Dawn, дебют которой уже практически не за горами. В то же время Гжегож Лайк, ведущий сценарист проекта, рассказал PC Gamer, почему разработчики решили перенести действие игры в одном из районов Кракова.

Когда я показал трейлер своей маме, она сказала: «Зачем ты это сделал? Это было такое красивое место, а ты все разрушил». Но мы выбрали Нову Гута не из-за эго, а из-за желания показать игрокам наш дом.

Нельзя скрыть, что польская атмосфера — настоящий визитная карточка студии Bloober Team, как и тот факт, что разработчики из Кракова уже имеют большой опыт в том, чтобы вплетать польские мотивы в свои игры.

Мы стали экспертами по части включения Польши в игры. Это уже наша третья игра, где мы это делаем. Сначала это была Observer, затем отель в The Medium, а теперь мы пошли ва-банк с Cronos и решили воссоздать весь район Кракова, Нова Гута, с его прекрасной историей.

Он рассказал о том, как после Второй мировой войны создавалась Нова Гута, и объяснил, откуда взялась уникальность этого места.

Люди из разных частей страны, разрушенной страны, приезжали сюда, чтобы воплотить мечту, построить социализм. В какой-то момент здесь работало 40 тысяч человек. Мы производили больше стали, чем Швеция и многие другие страны, это было невероятно. Это красиво построенный город, хотя он все еще является результатом очень мрачного периода для Польши, который стал испытанием для всей нации.



В то время правительство ввело военное положение, чтобы уничтожить солидарность [...]. Но мы задались вопросом: а что, если бы военное положение было введено по другой причине, например, из-за странного вируса? В реальном мире мы победили угнетение, потому что смогли объединиться. Но что, если бы это объединение было проблемой?

Упомянутое объединение мы сможем наблюдать в буквальном смысле, когда монстры в игре начнут объединяться друг с другом, приобретая тем самым новые способности. Мы станем свидетелями этого процесса уже совсем скоро, поскольку, релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября. Поиграть в новую работу Bloober Team можно будет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Как справедливо заметила Эли Гулд, корреспондент PC Gamer, Нова Гута может послужить отличным фоном для хоррор-игры. Здесь есть огромные заброшенные фабрики, и у монстров будет немало укрытий, откуда они могут внезапно атаковать главную героиню игры, загадочную женщину по прозвищу Скиталец .