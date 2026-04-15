"Временные аномалии" близко: Bloober Team тизерит сюрприз на годовщину Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn может вскоре получить крупное обновление или даже дополнение. Студия Bloober Team намекнула на «нечто особенное» в честь годовщины первого геймплейного показа игры.

Поводом для тизера стала дата 16 апреля — ровно год с момента демонстрации проекта. Разработчики опубликовали загадочное сообщение о «временных аномалиях», призвав игроков быть осторожными. Несмотря на отсутствие конкретики, сообщество уже активно обсуждает возможные сценарии: от сюжетного расширения до полноценного продолжения.

Интерес к проекту подогревают и недавние новости. Уже 28 апреля Cronos: The New Dawn выйдет на Mac, что подтверждает продолжающуюся поддержку игры спустя более полугода после релиза.

Дополнительным фактором стали кадровые изменения внутри Bloober Team. Студия усилила руководство, пригласив опытных специалистов в области управления, издательства и развития бизнеса. Это может свидетельствовать о масштабных планах по развитию франшизы.

Авторы, известные по Layers of Fear, Blair Witch и The Medium, продолжают укреплять позиции в жанре психологического хоррора. Судя по намёкам, уже в ближайшее время игроки узнают, какие «аномалии» приготовила студия для Cronos: The New Dawn.