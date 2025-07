Журналисты и некоторые счастливчики уже получили возможность оценить Cronos: The New Dawn

Прошло немало времени с тех пор, как Bloober Team делилась новостями о своей долгожданной игре в жанре хоррор - Cronos The New Dawn. И вот стало известно, что на днях прошла и первая практическая превью-сессия Cronos The New Dawn, в рамках которой журналисты, ютюберы и им подобные смогли ознакомиться с игрой.

Мероприятие состоялось в этот четверг, 10 июля, о чем Bloober Team написала в X, выложив фотографии с ивента для СМИ. Впрочем, о полноценном превью пока говорить рано, но первый практический взгляд на игру тоже вызвал волну оживления в рядах геймеров.

Таким образом, Cronos: The New Dawn официально вступает в свою следующую фазу, и в будущем можно ожидать более частых новостей об игре. Остается лишь надеяться, что они прольют свет не только на боевую систему, исследование, но и на сюжет игры.

Cronos The New Dawn - это игра, которая сочетает в себе экшен, боди-хоррор и путешествия во времени, причем с восточноевропейским колоритом постапокалиптической Польши. По словам разработчиков, на них очень сильно повлиял такой фильм, как «Нечто» режиссера Джона Карпентера, а в плане геймплея - Dead Space и даже Dark Souls.