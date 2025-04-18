Журналисты раскрыли новые подробности о Cronos: The New Dawn: погружение в альтернативную реальность

Журналисты, недавно опробовавшие Cronos: The New Dawn, поделились новыми деталями игры, которая обещает стать захватывающим хоррор-проектом с элементами научной фантастики. Действие игры развернется в альтернативной вселенной 1980-х годов, где мир пережил загадочную пандемию и катастрофу, известную как Изменение. Спустя десятилетия люди пытаются разгадать причины трагедии и найти способ вернуть погибших.

Интересно, что идея игры родилась из двух концептов: один был посвящен ужасной пандемии в Польше, а второй — путешествиям во времени. Создатели решили объединить эти идеи в единую историю, которая будет разворачиваться в квартале Кракова, вдохновленном реальным районом Нова-Хута. Игрокам предстоит исследовать здания в стиле брутализма, переплетенные с фантастическими элементами, а также столкнуться с надписями на польском языке.

Cronos: The New Dawn вобрал в себя влияние таких проектов, как Dead Space, сериал «Тьма», манга Blame и фильмы «12 обезьян», «Аннигиляция» и «Нечто». Главная героиня, Скиталица, сможет перемещаться во времени, но только в определенные моменты, приближая игрока к неизбежному Изменению.

Одной из ключевых механик станет слияние врагов — сирот, которые могут поглощать погибших сородичей, приобретая новые способности и броню. Игрокам придется сжигать их трупы, чтобы предотвратить это, однако запас огнемёта будет ограничен. Также в игре будут головоломки, решение которых откроет новые пути между локациями, добавляя элемент исследования.

Cronos: The New Dawn обещает больше сражений, чем в предыдущих проектах Bloober Team, при этом героиня будет двигаться медленно и неуклюже. Инвентарь ограничен, а система подзарядки выстрелов добавит стратегическую глубину боя. Второстепенные квесты, такие как поиски пропавших кошек (моделированных на основе питомцев разработчиков), привнесут элементы юмора в этот мрачный мир.

Игра будет доступна на PS5, Xbox Series S|X и ПК в этом году, с русскими субтитрами.