Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 156 оценок

Жуткий трейлер Cronos: The New Dawn показывает сражение с боссом

Gutsz Gutsz

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, представила новый леденящий душу кинематографический трейлер своего survival-хоррора от третьего лица Cronos: The New Dawn.

Ролик, пропитанный гнетущей атмосферой, начинается с необычного ракурса — с точки зрения кошки, блуждающей по пустынным и сюрреалистичным руинам города Новый Рассвет. Затем трейлер переключается на главного героя, известного как Путешественник (The Traveler), и демонстрирует его напряженное и жестокое столкновение с ужасающими существами, которых называют Сиротами (The Orphans).

Действие игры развернется в Новом Рассвете — абстрактной реинтерпретации реального района Нова-Хута в польском Кракове. Сюжет будет развиваться в двух временных линиях: в постапокалиптическом будущем и в суровой индустриальной реальности 1980-х годов. Разработчики обещают уникальное сочетание ретро-реализма, антиутопической научной фантастики и глубокого психологизма.

Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 5 сентября 2025 года. Игра выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Switch 2.

18
11
Комментарии: 11
Искусственный интеллeкт

прикол в том, что во время презентации этой игры на сцену вышел человек в костюме ГГ и судя по фигуре - это был Мужик !!! потому что баба физически не смогла бы надеть этот костюм. просто не хватило бы сил

6
TheCalvariam

Да игра супер ерунда посредственная, Dead Space на минималках.

3
vvvjust

Дед спейс в принципе невозможно переплюнуть, слишком высокая планка задрана, особенно после ремейка

3
dsxcvf

Играем за женщину в костюме Зелупы?

3
vvvjust

Опа

1
Alarmsy

Джеймс Сандерленд

ДЕНИСКА_омск

значит в костюме "жона"

zealman

Т.к. я большой фанат Dead Space, сеттинг мне нравится, очень жду когда выйдет

1
JackBV

Не понял, а что за подмена пола . Ну сколько можно то ....

InspiringEben

Фемка с двумя кубами омнадрена в булках расстаскивает спермобаков в прогнившем патриархальном мире ). Дрюкман одобряет.

Залупа дикобраза

До сих пор не впечатляет. Пахнет провалом.