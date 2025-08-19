Жуткий трейлер Cronos: The New Dawn показывает сражение с боссом

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, представила новый леденящий душу кинематографический трейлер своего survival-хоррора от третьего лица Cronos: The New Dawn.

Ролик, пропитанный гнетущей атмосферой, начинается с необычного ракурса — с точки зрения кошки, блуждающей по пустынным и сюрреалистичным руинам города Новый Рассвет. Затем трейлер переключается на главного героя, известного как Путешественник (The Traveler), и демонстрирует его напряженное и жестокое столкновение с ужасающими существами, которых называют Сиротами (The Orphans).

Действие игры развернется в Новом Рассвете — абстрактной реинтерпретации реального района Нова-Хута в польском Кракове. Сюжет будет развиваться в двух временных линиях: в постапокалиптическом будущем и в суровой индустриальной реальности 1980-х годов. Разработчики обещают уникальное сочетание ретро-реализма, антиутопической научной фантастики и глубокого психологизма.

Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 5 сентября 2025 года. Игра выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Switch 2.