Жуткий трейлер Cronos: The New Dawn показывает сражение с боссом

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студия Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, представила новый леденящий душу кинематографический трейлер своего survival-хоррора от третьего лица Cronos: The New Dawn.
Ролик, пропитанный гнетущей атмосферой, начинается с необычного ракурса — с точки зрения кошки, блуждающей по пустынным и сюрреалистичным руинам города Новый Рассвет. Затем трейлер переключается на главного героя, известного как Путешественник (The Traveler), и демонстрирует его напряженное и жестокое столкновение с ужасающими существами, которых называют Сиротами (The Orphans).
Действие игры развернется в Новом Рассвете — абстрактной реинтерпретации реального района Нова-Хута в польском Кракове. Сюжет будет развиваться в двух временных линиях: в постапокалиптическом будущем и в суровой индустриальной реальности 1980-х годов. Разработчики обещают уникальное сочетание ретро-реализма, антиутопической научной фантастики и глубокого психологизма.
Релиз Cronos: The New Dawn запланирован на 5 сентября 2025 года. Игра выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5, ПК (в Steam и Epic Games Store) и Switch 2.
прикол в том, что во время презентации этой игры на сцену вышел человек в костюме ГГ и судя по фигуре - это был Мужик !!! потому что баба физически не смогла бы надеть этот костюм. просто не хватило бы сил
Да игра супер ерунда посредственная, Dead Space на минималках.
Дед спейс в принципе невозможно переплюнуть, слишком высокая планка задрана, особенно после ремейка
Играем за женщину в костюме Зелупы?
Опа
Джеймс Сандерленд
значит в костюме "жона"
Т.к. я большой фанат Dead Space, сеттинг мне нравится, очень жду когда выйдет
Не понял, а что за подмена пола . Ну сколько можно то ....
Фемка с двумя кубами омнадрена в булках расстаскивает спермобаков в прогнившем патриархальном мире ). Дрюкман одобряет.
До сих пор не впечатляет. Пахнет провалом.