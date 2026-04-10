Студия 11 bit studios анонсировала мрачный фермерский триллер Crop

Издатель 11 bit studios и разработчик Carbonara представили Crop — необычную и мрачную игру о фермерстве, которая выйдет на ПК через Steam. Дата релиза пока не раскрывается.

Проект описывается как фермерский триллер, в котором выживание целого поселения напрямую зависит от урожая. Игрок оказывается на изолированной ферме в небольшой деревне, отрезанной от внешнего мира загадочной бурей. Жители требуют еды, а каждое принятое решение может повлиять на их жизнь и развитие событий.

Crop сочетает привычный цикл фермерства с элементами расследования и психологического напряжения. Игрокам предстоит копать землю, сажать культуры, прокладывать ирригационные системы, чинить оборудование и бороться с упадком хозяйства.

Но ферма — лишь часть истории. Параллельно игрок будет раскрывать тайны деревни, разбираться, почему его сюда привезли, и кому можно доверять. Конфликты между жителями, нехватка ресурсов и скрытые мотивы постепенно усиливают напряжение, превращая рутинное сельское хозяйство в опасную игру на выживание.

Crop делает ставку на медленное раскрытие сюжета, моральные дилеммы и постоянный баланс между работой на земле и поиском правды.