Ролевая игра со сбором колоды Cross Blitz выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2023 году

Издатель инди-игр из Парижа (Франция) The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax, Blazing Chrome) и разработчик инди-игр из Сан-Диего (Калифорния, США) Tako Boy Studios объявили, что их ретро-сборщик колод с элементами ролевой игры Cross Blitz выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2023 году.

Cross Blitz — это ролевая игра с созданием колоды, которая может похвастаться стратегическими пошаговыми боями в коллекции взаимосвязанных удивительных приключений, а также отдельным испытанием в стиле roguelite, которое можно переигрывать.

Cross Blitz следует за забавными историями о выдающихся героях, где каждая эксцентричная звезда может похвастаться уникальным стилем игры и способностями, с которыми они сталкиваются в быстрых матчах карт. Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие с сегодняшним рекламным трейлером, который демонстрирует как сюжетную кампанию, так и режим roguelite.

Cross Blitz представляет собой обширную однопользовательскую кампанию, в которой рассказывается об очаровательных индивидуальных путешествиях своих игровых героев, создавая пошаговую ролевую игру вокруг полезного ядра карточных боев. Игроки исследуют Crossdawn Isle, милую землю, полную запоминающихся персонажей и секретов.

На протяжении всего приключения каждого героя игроки открывают новые способности и получают доступ к отдаленным регионам в умных сражениях, создавая и зарабатывая множество карт, изменяющих стратегию, и совершенствующих колоды, адаптированные к их предпочтительным стилям боя. Кампания Cross Blitz охватывает более 30 часов приключений и встреч с диковинными и привлекательными персонажами в красивом, красочном мире пиксельной графики.