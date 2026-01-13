Возвращение спустя девять лет: RPG Cross Reverie нацелилась на релиз в 2026 году

Студия Sinxsoft из Монреаля вновь напомнила о ролевой игре Cross Reverie, о которой не было слышно почти девять лет. У проекта появилась официальная страница в Steam, где подтверждён релиз в 2026 году, а также опубликован короткий трейлер с анонсом демо-версии, запланированной на февраль. После выхода на ПК разработчики намерены выпустить игру и на консолях.

Cross Reverie примечательна своей непростой историей: в июле 2015 года игра вышла на Kickstarter, однако кампания была отменена, а разработка фактически заморожена. Теперь проект вернулся и позиционируется как дань классическим японским RPG с упором на тактику и развитие персонажей.

События игры разворачиваются на мифическом острове Тейлсфорд, где раз в сто лет проводится Испытание Древних. Восемь героев из четырёх наций Ксилеры борются за благосклонность божественного Сновидца и право исполнить своё заветное желание. Однако ритуал идёт не по плану, когда таинственная Тень захватывает контроль и превращает испытание в настоящий кошмар.

Проект предлагает сюжет, сфокусированный на восьми персонажах, с альтернативными путями прохождения и несколькими концовками. Боевая система — пошаговая и стратегическая, с комбинированными атаками, элементальными слабостями и добивающими ударами. Дополняют картину кастомизация «стигматов» и исследование мира и подземелий с видом сверху.