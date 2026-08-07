Разработчиков новой Crossfire от ветеранов Naughty Dog и Infinity Ward затронули сокращения

Студия That’s No Moon, работающая над новой AAA-игрой Crossfire, столкнулась с сокращениями сотрудников. Пока неизвестно точное количество уволенных, однако бывшие работники уже начали рассказывать о ситуации в социальных сетях.

О сокращениях стало известно после публикаций сотрудников в LinkedIn 6 августа. Судя по их сообщениям, под увольнения попали специалисты, включая технических и художников окружения, которые занимались созданием игровых миров и визуальной частью проектов.

That’s No Moon была основана в 2021 году бывшими разработчиками из крупных студий, среди которых есть специалисты с опытом работы в Naughty Dog и Infinity Ward. Компания базируется в Лос-Анджелесе и позиционировалась как новая команда для создания масштабных AAA-проектов.

Первую игру студии — Crossfire — представили на Summer Game Fest 2026. Проект стал одной из самых заметных заявок команды, однако новые сокращения вызвали вопросы о текущем состоянии разработки.

Пока That’s No Moon официально не раскрыла причины увольнений и не сообщила, повлияют ли они на сроки или масштаб Crossfire. Для игровой индустрии очередная волна сокращений стала очередным напоминанием о сложностях, с которыми сталкиваются даже амбициозные AAA-студии.