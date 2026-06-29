Unreal Engine 5 как инструмент режиссуры: разработчики Crossfire делают ставку на невербальный сюжет

Студия That's No Moon, основанная ветеранами Naughty Dog, Infinity Ward, Bungie и Sony Santa Monica, продолжает раскрывать детали своего дебютного проекта Crossfire. Разработчики заявили, что делают ставку на возможности Unreal Engine 5, используя технологии движка не только ради зрелищной графики, но и для более выразительной анимации персонажей и передачи эмоций через мимику и постановку сцен.

События научно-фантастического боевика развернутся в Атласских горах Северной Африки. В центре сюжета окажется оперативница Лайла, вынужденная объединиться с напарником по имени Кросс, к которому испытывает откровенную неприязнь. По словам авторов, именно конфликт характеров станет одной из главных движущих сил истории.

Ключевой особенностью игрового процесса станет система адаптивных укрытий. Вместо привычного «прилипания» к заранее отмеченным объектам герой сможет использовать практически любые элементы окружения, автоматически подстраивая положение тела и направление стрельбы под форму препятствия. Создатели называют это одной из главных инноваций проекта.

Авторы не скрывают, что вдохновляются серией Uncharted, однако хотят совместить кинематографичную постановку с более жёстким тактическим геймплеем. В Crossfire даже одна точная пуля может оказаться смертельной, поэтому безрассудный штурм позиций противника станет далеко не лучшей стратегией.

Над игрой работают бывший дизайнер повествования Uncharted Тейлор Куросаки, а также экс-продюсеры Santa Monica Studio Тина Ковалевски и Ник Кононелос, участвовавшие в создании God of War и Twisted Metal. Релиз Crossfire на ПК и консолях запланирован на 2027 год.