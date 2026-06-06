Внезапно анонсировали новую сюжетную CrossFire от выходцев из Naughty Dog - с мутантами и тактикой

Summer Game Fest преподнесла зрителям один из самых непредсказуемых анонсов. Показанный разработчиками трейлер поначалу мастерски маскировался под эдакого нового «убийцу Call of Duty» и вызывал стойкие ассоциации с культовой кооперативной серией Army of Two. В кадре фигурировал суровый военный дуэт, обменивающийся колкими репликами в пылу перестрелки, но в один момент атмосфера резко изменилась — на арену вырвались толпы зараженных мутантов, а финал ролика увенчался знакомым логотипом CrossFire.

Оказалось, что перед нами уже вторая попытка сделать полноценную сюжетную игру по вселенной популярного киберспортивного шутера. За разработку отвечает молодая амбициозная студия That's No Moon, костяк которой составили ветераны индустрии и выходцы из таких именитых команд, как Naughty Dog и Infinity Ward.

Их дебютный проект позиционируется как сюжетно-ориентированный тактический экшен, рассчитанный на одиночное прохождение или кооператив для двоих человек. Игровой процесс визуально и структурно напоминает Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, однако военный реализм здесь будет густо разбавлен научной фантастикой и наличием сверхъестественных способностей.

Особую гордость у создателей вызывает техническая составляющая боя. Студия реализовала инновационную механику «адаптивного укрытия».

Мы полностью переосмыслили то, как взаимодействие с укрытиями сочетается с перемещением, и создали систему, вознаграждающую за тактическое мышление, стелс и грамотную смену позиций. При адаптивном укрытии наша главная героиня Лайла динамически меняет свою стойку, реагируя на сложный рельеф местности и линию обзора противника.

— поделились деталями геймдизайнеры That's No Moon.

Пока у сюжетного воплощения CrossFire нет точной даты выхода — разработчики лаконично пообещали выпустить проект «когда-нибудь» в будущем.