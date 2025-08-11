ЧАТ ИГРЫ
CrossFire: Rainbow 2026 г.
Шутер, Ужасы, Тактика
0 0 оценок

Анонсирован CrossFire: Rainbow - новый хоррор от первого лица от Tencent

monk70 monk70

SmileGate и Tencent анонсировали новый хоррор от первого лица во вселенной CrossFire — CrossFire: Rainbow. Разработанная студией Linlangtianshang, игра сочетает в себе тактический шутер и пугающие сверхъестественные элементы.

Согласно описанию игры, когда из теней выходит нечто неудержимое, поле боя превращается в кошмар. В этой игре вы будете исследовать жуткие локации, сталкиваться с ужасающими врагами и переживать тревожные повороты сюжета. Иногда врагом будет ваше собственное отражение.

Точная дата выхода CrossFire: Rainbow пока неизвестна. Tencent даже не открыла страницу игры в Steam или Epic Games Store.

20
4
Комментарии: 4
DemandingRufus

Спецназ на заброшке отстреливает баскетболистов в лохмотьях. Безликая помойка.

8
Porsche911GT3RS

Сделали реалистичное оружие, аутентичные декорации, и зачем то всё испортили, графическими аномалиями. Какие то искривления, сгустки фиолетового поноса.

3
askazanov

Выглядит интересно, а в мену игры куча лутбоксов? Какой-то должен быть подвох от китайцев)))

2
Блоха В Сарафане

Это сейчас на мобилках такой графон?