Анонсирован CrossFire: Rainbow с 4 минутами геймплея - хоррор от 1-го лица с элементами тактического шутера

SmileGate и Tencent анонсировали новый хоррор от первого лица во вселенной CrossFire — CrossFire: Rainbow. Разработанная студией Linlangtianshang, игра сочетает в себе тактический шутер и пугающие сверхъестественные элементы.

Согласно описанию игры, когда из теней выходит нечто неудержимое, поле боя превращается в кошмар. В этой игре вы будете исследовать жуткие локации, сталкиваться с ужасающими врагами и переживать тревожные повороты сюжета. Иногда врагом будет ваше собственное отражение.

Точная дата выхода CrossFire: Rainbow пока неизвестна. Tencent даже не открыла страницу игры в Steam или Epic Games Store.