Анонсирован CrossFire: Rainbow с 4 минутами геймплея - хоррор от 1-го лица с элементами тактического шутера

SmileGate и Tencent анонсировали новый хоррор от первого лица во вселенной CrossFire — CrossFire: Rainbow. Разработанная студией Linlangtianshang, игра сочетает в себе тактический шутер и пугающие сверхъестественные элементы.
Согласно описанию игры, когда из теней выходит нечто неудержимое, поле боя превращается в кошмар. В этой игре вы будете исследовать жуткие локации, сталкиваться с ужасающими врагами и переживать тревожные повороты сюжета. Иногда врагом будет ваше собственное отражение.
Точная дата выхода CrossFire: Rainbow пока неизвестна. Tencent даже не открыла страницу игры в Steam или Epic Games Store.
Спецназ на заброшке отстреливает баскетболистов в лохмотьях. Безликая помойка.
Сделали реалистичное оружие, аутентичные декорации, и зачем то всё испортили, графическими аномалиями. Какие то искривления, сгустки фиолетового поноса.
Новый Resident Evil 1 от азиатов, но про азиатов?
Спец группа / какой-то особняк в лесу / монстры в особняке / хоррор составляющая / мб загадки только не показали.
Визуал прикольный,а все остальное вообще хз
Выглядит интересно, а в мену игры куча лутбоксов? Какой-то должен быть подвох от китайцев)))
Это сейчас на мобилках такой графон?
а это не тот ли кросс фаир который от майла?
Вот я тоже про это подумал )))
лучше бы новый CF сделали который в 2007 вышел
ну впрочем эта игра неплохо выглядит...
китайцы наконец-то решили скопировать HUNT SHOWDOWN, идея хорошая но реализация хромать будет очень сильно
сделать CFX только для xbox невероятное гениально решение (нет)
просто сделать CF той которая она была с 2007 года но с новой оберткой (текстурами,картами,режимами) но нет.. лучше делать велосипеды с квадратными колесами