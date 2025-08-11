ЧАТ ИГРЫ
CrossFire: Rainbow 2026 г.
Шутер, Ужасы, Тактика
7 7 оценок

Анонсирован CrossFire: Rainbow с 4 минутами геймплея - хоррор от 1-го лица с элементами тактического шутера

monk70 monk70

SmileGate и Tencent анонсировали новый хоррор от первого лица во вселенной CrossFire — CrossFire: Rainbow. Разработанная студией Linlangtianshang, игра сочетает в себе тактический шутер и пугающие сверхъестественные элементы.

Согласно описанию игры, когда из теней выходит нечто неудержимое, поле боя превращается в кошмар. В этой игре вы будете исследовать жуткие локации, сталкиваться с ужасающими врагами и переживать тревожные повороты сюжета. Иногда врагом будет ваше собственное отражение.

Точная дата выхода CrossFire: Rainbow пока неизвестна. Tencent даже не открыла страницу игры в Steam или Epic Games Store.

51
12
Комментарии: 12
DemandingRufus

Спецназ на заброшке отстреливает баскетболистов в лохмотьях. Безликая помойка.

10
Porsche911GT3RS

Сделали реалистичное оружие, аутентичные декорации, и зачем то всё испортили, графическими аномалиями. Какие то искривления, сгустки фиолетового поноса.

6
Akalaka

Новый Resident Evil 1 от азиатов, но про азиатов?

Спец группа / какой-то особняк в лесу / монстры в особняке / хоррор составляющая / мб загадки только не показали.

5
Dellinger

Визуал прикольный,а все остальное вообще хз

3
askazanov

Выглядит интересно, а в мену игры куча лутбоксов? Какой-то должен быть подвох от китайцев)))

2
Блоха В Сарафане

Это сейчас на мобилках такой графон?

Стивен Из Окна Сигал

а это не тот ли кросс фаир который от майла?

Kolajeeq Стивен Из Окна Сигал

Вот я тоже про это подумал )))

ZaOupV

лучше бы новый CF сделали который в 2007 вышел
ну впрочем эта игра неплохо выглядит...

алекс20301

китайцы наконец-то решили скопировать HUNT SHOWDOWN, идея хорошая но реализация хромать будет очень сильно

ZaOupV

сделать CFX только для xbox невероятное гениально решение (нет)
просто сделать CF той которая она была с 2007 года но с новой оберткой (текстурами,картами,режимами) но нет.. лучше делать велосипеды с квадратными колесами

