Геймплейный трейлер Crossfire: Rainbow - нового хоррор-шутера в известной серии от Smilegate

Серия Crossfire получит свежий проект, который кардинально отличается от своих предшественников. Созданная в 2007 году студией Smilegate, франшиза долгое время пользовалась огромной популярностью, особенно в Китае, где её считали одной из самых играемых в мире. Однако после появления League of Legends её доминирование пошло на спад.

Smilegate несколько раз пыталась расширить аудиторию. В 2020 году вышла CrossfireX — проект для консолей Xbox с участием Remedy Entertainment, создавшей одиночную кампанию. Несмотря на бесплатный мультиплеер, игра провалилась у критиков и закрылась менее чем через полтора года.

Далее последовал стратегический спин-офф Crossfire: Legion от ветеранов серии, который, хоть и получил хорошие отзывы, не сумел привлечь массовую аудиторию и скоро будет удалён из Steam.

Теперь Smilegate анонсировала Crossfire: Rainbow — тактический шутер с заметным хоррор-акцентом. Пока в трейлере показан лишь главный герой, что намекает на возможное отсутствие обязательного онлайн-режима. Тем не менее, слухи говорят о возможных мультиплеерных режимах.

Crossfire: Rainbow обещает стать свежим взглядом на франшизу с мрачной атмосферой и новыми геймплейными элементами, способными заинтересовать как фанатов серии, так и любителей хоррора.