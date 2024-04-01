Банку курганской тушенки теперь можно найти Crossout

Безумный постапокалиптический экшен, где вы сами создаёте себе боевую машину мечты и сражаетесь на ней в ожесточённых онлайн баталиях.

Хотите тяжёлый многотонный танк на гусеницах, нагружённый пушками? Или быстрый багги, увешанный пулемётами? А может мощный таран на колёсах для пробивания вражеских рядов? Возможности по созданию тачки ограничены лишь вашей фантазией.

При этом модели всех машин детализированы до мелочей — можно выстрелом оторвать дверцу, прострелить колесо или отстрелить целую бронеплиту. Это сразу скажется на характеристиках вражеского авто, лишив противника мобильности или защиты.

Для нанесения повреждений есть арсенал из сотен видов вооружения. Ревущие бензопилы и дрели для ближнего боя. Тяжёлые пулеметы, разрывающие броню. Ракетницы, посылающие залпы огненных снарядов. Вам доступно даже фантастическое оружие вроде генераторов невидимости и электромагнитных импульсов.