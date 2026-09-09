Crossout получила сезон New Horizon с воздушной подушкой, морской пушкой и боями в темноте

Gaijin Entertainment запустила новый сезон New Horizon в постапокалиптическом экшене Crossout. «Инженеры», «Степные волки» и «Мусорщики» объединятся против «Арис» и «Разрушителей», а игроки получат новые детали, оружие, боевые сценарии и специальные PvP-режимы.

Одним из главных нововведений стала воздушная подушка MVP Flagship. Массивная деталь позволяет перевозить бронированные машины по полю боя со скоростью до 70 км/ч, а при приближении противников увеличивает мощность кабины. Это делает её особенно подходящей для сборок, рассчитанных на агрессивную игру в центре сражения.

Арсенал пополнился пушкой Smasher, которая стреляет крупными морскими ядрами. На первых 125 метрах полёта снаряд постепенно набирает урон и импульс. Пусковая установка ATGM Cornet использует ракеты с лазерным наведением, но игрок может досрочно отключить наведение и разделить снаряд на четыре взрывных фрагмента.

Кроме того, в сезоне появились радар МПР-8 «Слайс», периодически обнаруживающий скрытых противников, и тяжёлая кабина Wildhog, характеристики которой зависят от соотношения сил на поле боя.

New Horizon добавляет и несколько необычных PvP-сражений. В режиме «No signal» отключены имена игроков и значки на мини-карте, а дружеский огонь включён. В «Стрельбе вслепую» все участники становятся невидимыми, а обнаружить противника можно по выстрелам, активации модулей, получению урона, столкновениям и облакам пыли. В определённые моменты все машины временно становятся видимыми, превращая скрытную охоту в масштабную перестрелку.

Сезон «Новый горизонт» и его боевой пропуск будут доступны до 25 ноября. Делюкс-версия пропуска дополнительно предоставляет мгновенный доступ к рецептам улучшенных сезонных деталей, подшипникам и другим бонусам.