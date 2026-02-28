Для Crossout вышло крупное обновление с 2 новыми режимами и оружием фракции Огнепоклонников

Студия Gaijin Entertainment объявила о выходе масштабного обновления Игра с огнем для постапокалиптического экшена Crossout. Этот апдейт полностью посвящен фракции Огнепоклонников. Бойцы данной группировки предпочитают сеять хаос, сжигая, распиливая и взрывая своих врагов на мелкие части.

В игре появилась новая гусеничная платформа Гиена, которая способна выпускать выдвижные лезвия на большие расстояния. Чем быстрее перемещается бронемобиль, тем больший урон наносят эти когти всему, чего касаются. Также арсенал пополнился 2 колесами Тяга, трансформированными в циркулярную пилу с 2 функциями. Это оружие можно использовать как для тарана, так и для стрельбы на средних дистанциях. Дискомет Мясник выстреливает снарядами, которые прилипают к деталям противника, разрезая их прямо перед взрывом. Для любителей традиционной огневой мощи разработчики добавили ракетную установку Инквизитор с большим количеством стволов.

Список игровых форматов расширился за счет потасовки Ценный водитель. В этом бою случайным образом выбирается 1 участник, который приносит наибольшее количество очков своей команде. Союзники должны защищать этого игрока и стараться уничтожить цель номер 1 во вражеском отряде быстрее остальных. В переработанном режиме Под прицелом геймеры смогут играть с видом от 1 лица, находясь прямо в кабине машины, что обеспечит максимальный эффект погружения. В потасовке Лед и пламя пользователи сражаются на заранее собранных автомобилях, на которые установлено 1 из 2 видов оружия: огненное или криогенное.

Точное расписание всех доступных боев и подробный перечень нововведений обновления Игра с огнем представлены на официальном сайте проекта.