Пустоши Crossout стали красивее благодаря масштабному обновлению

В Crossout вышло масштабное графическое обновление Remastered. Разработчики переработали освещение, ландшафты, растительность и тени, улучшили эффекты частиц и добавили динамическую воду. Изменения направлены на то, чтобы сделать пустоши детальнее, а сражения — зрелищнее.

Обновление также затронуло сглаживание изображения и технологии масштабирования. Разработчики продолжают развивать собственный движок Targem Engine, улучшая визуальное качество игры и работу графических эффектов.

Помимо графических изменений, в Crossout появились новые события и активности. Игроков ждут событие «Шёпот Пустоши» с доработанным бронемобилем «Буран», хэллоуинские мероприятия, изменения в клановых войнах и новые потасовки. Также разработчики обновили интерфейс.

Отдельная часть обновления посвящена балансу оружия и оборудования. Изменения затронули Ajax, Hyena, Kornet, «Царицу», Triton, Master, Omamori, «Покров», «Владыку» и Thanatos. Разработчики скорректировали характеристики отдельных деталей, чтобы изменить их эффективность в бою.