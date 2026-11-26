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Неофициальный патч для GTA 6 на PS5 добавил вид от первого лица и ограничение в 40 FPS
Windows Update распространяет уязвимый драйвер Intel, даже Microsoft Defender помечает его как угрозу безопасности
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Intel официально упомянула процессоры Raptor Lake-S NEXT: обновление драйвера раскрыло ранее засекреченную линейку
Открылся предзаказ на официальный набор чиби-фигурок по мотивам экшена Stellar Blade
Для слэшера Concubine вышло обновление 0.5.1 - с настройками физики покачивания груди и танцами
Аудитория трансляций GTA VI сократилась почти на 88% за девять дней - с 7,1 млн до 863 тысяч одновременных зрителей
ASRock выпустила флагманскую СЖО Taichi AQUA 360 LCD с прозрачным водоблоком, двумя насосами и ЖК-дисплеем
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Атмосферный образ вампирши Сераны из Skyrim воплотили в реальной жизни
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Пока владельцы консолей играют в GTA6, владельцы ПК с комфортом обустраиваются в Зимней Хижине
Lost Judgment получила бета-версию русской нейро-озвучки от Arte AI
Чем российская Crystal of Atlan отличается от глобальной и почему наша версия лучше
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
HONOR 30 Pro+ Титановый серебристый
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