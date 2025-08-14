Crosswind отправляется в плавание: в 2026 году пиратская выживалка выйдет в раннем доступе

Издатель Forward Gateway и студия Crosswind Crew объявили, что кооперативная пиратская игра на выживание Crosswind появится в Steam в 2026 году в раннем доступе. Вместе с новостью вышел динамичный трейлер, показавший опасный биом Ashlands — земли, окутанные вулканическим пеплом и захваченные нежитью. Также в ролике засветился аванпост Tortuga, осаждённый ордами мертвецов, и свежие механики — от кастомизации кораблей и вербовки команды до палубных схваток.

Crosswind будет платной игрой с упором на PvE, поддержкой одиночного и кооперативного режимов, а также высоким качеством проработки. Изначально проект задумывался как бесплатная MMO, но после опроса участников закрытой альфы разработчики решили сосредоточиться на более традиционном формате выживалки с расширенными возможностями — включая модификации и выделенные серверы.

Команда обещает активно дополнять игру новым контентом, функциями и улучшениями, ориентируясь на обратную связь от игроков. Похоже, нас ждёт не просто пиратское приключение, а долгий и бурный рейс.