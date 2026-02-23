Грядет новый король пиратов? Windrose набрала 1 миллион добавлений в список желаемого в Steam

В Steam появился новый претендент на звание короля пиратских игр — Windrose, survival-приключение, действие которого разворачивается в альтернативном Золотом веке пиратства. После выхода демо-версии в рамках Steam Next Fest проект мгновенно привлёк внимание игроков и вскоре оказался в списке самых ожидаемых игр сервиса.

Windrose предлагает игрокам строительство баз на суше, кастомизацию собственного корабля и исследование опасных морей. Разработчики сообщили, что более 1 миллиона пользователей Steam добавили игру в список желаемого после одной лишь демо-версии. Одновременное количество игроков и обсуждения в сообществе подтверждают: интерес к проекту огромен, особенно среди фанатов пиратской тематики, разочарованных направлениями крупных корпораций.

Не секрет, что Ubisoft испытывала грандиозные амбиции в отношении Skull & Bones, проект называли первой «игрой AAAA», а саму игру обещали как «нового Assassin’s Creed на море». Однако после множества задержек продукт оказался далеко не революционным и запомнился в основном как дорогое разочарование. В этом контексте успех Windrose выглядит особенно эффектно: демонстрация качественной, продуманной инди-игры способна затмить дорогостоящую «AAAA»-попытку Ubisoft.

Разработчики Windrose выражают благодарность фанатам за поддержку: «Спасибо вам огромное за всё. Мы не могли бы быть более благодарными за всю вашу поддержку». Если полная версия игры оправдает ожидания и сохранит качество демо, Windrose имеет все шансы стать настоящим хитoм Steam и вернуть пиратской тематике заслуженное внимание.