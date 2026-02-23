Грядет новый король пиратов? Windrose набрала 1 миллион добавлений в список желаемого в Steam

В Steam появился новый претендент на звание короля пиратских игр — Windrose, survival-приключение, действие которого разворачивается в альтернативном Золотом веке пиратства. После выхода демо-версии в рамках Steam Next Fest проект мгновенно привлёк внимание игроков и вскоре оказался в списке самых ожидаемых игр сервиса.
Windrose предлагает игрокам строительство баз на суше, кастомизацию собственного корабля и исследование опасных морей. Разработчики сообщили, что более 1 миллиона пользователей Steam добавили игру в список желаемого после одной лишь демо-версии. Одновременное количество игроков и обсуждения в сообществе подтверждают: интерес к проекту огромен, особенно среди фанатов пиратской тематики, разочарованных направлениями крупных корпораций.
Не секрет, что Ubisoft испытывала грандиозные амбиции в отношении Skull & Bones, проект называли первой «игрой AAAA», а саму игру обещали как «нового Assassin’s Creed на море». Однако после множества задержек продукт оказался далеко не революционным и запомнился в основном как дорогое разочарование. В этом контексте успех Windrose выглядит особенно эффектно: демонстрация качественной, продуманной инди-игры способна затмить дорогостоящую «AAAA»-попытку Ubisoft.
Разработчики Windrose выражают благодарность фанатам за поддержку: «Спасибо вам огромное за всё. Мы не могли бы быть более благодарными за всю вашу поддержку». Если полная версия игры оправдает ожидания и сохранит качество демо, Windrose имеет все шансы стать настоящим хитoм Steam и вернуть пиратской тематике заслуженное внимание.
Прикол конечно что лучше древних корсаров так ничего на тему пиратства и не вышло
Что есть, то есть
Тенденция такова что игры про пиратов на рынке не нужны, так что этот кароль пиратав сдуется на релизе как sea of theves и skull bones // Денис Иванов
ща бы измерять интерес аудитории к жанру по куску отрыжки от юбиков и подписочной инди
Если ты играл в Valheim что то подобное, то это смесь пиратского сеттинга и выживача, так что фанатская база у игры будет придостаточна.
Да ? Я вот играл в нее, что-то не увидел там пиратского сеттинга
Поиграл в демку, так себе. И опять же строительство которое я не люблю // Станислав Филонов
Скорей бы Black Flag выпустили ремастер(или ремейк), а то скоро новые игры про пиратов их задавят... дотянули блин
и почему ты думаешь, что он будет не хуже оригинала?
Не хуже оригинала ? Пусть будет таким же(только чуть красивей) или лучше
Новые игры про пиратов, где может быть куча возможностей(от готовки еды, до торговли), может задавить AssCreed, надо быстрей выпускать, пока другие игры про пиратов не вышли. Я жду, я и на сеге пиратов(ещё Uncharted waters) любил и в Корсаров играл, Swashbucklers на PS2 и тд
ММО? Эх, очень жаль...
Бл*, мультиплеер..... 🥺
Уберите ммо, кооп и стройку, добавьте интересную цельную историю со множеством квестов. В общем, сделайте новые корсары с современной графикой, вот и будет вам новый король пиратов. А это так, баловство.