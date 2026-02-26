Пиратский выживач Windrose разрывает чарты Steam Next Fest, но к релизу пока не готов

Многопользовательский пиратский симулятор выживания Windrose стал одним из главных хитов проходящего фестиваля демоверсий Steam Next Fest. Пробная версия привлекла настолько большую аудиторию, что проект ворвался в глобальные чарты активности платформы от Valve, а буквально на днях количество добавлений игры в списки желаемого превысило впечатляющую отметку в один миллион. Успешная комбинация механик выживания, масштабных морских сражений и атмосферных пиратских песен сделала свое дело.

На фоне такого ажиотажа сообщество логично ожидало, что новый геймплейный трейлер, подготовленный для мероприятия IGN Fan Fest, раскроет хотя бы примерное окно выхода игры. Однако ролик обошелся без конкретных дат, оставив игроков в недоумении.

Вскоре после трансляции разработчики из студии Windrose Crew вышли на связь, чтобы прояснить ситуацию. Они признались, что разделяют энтузиазм фанатов и сами мечтают поскорее анонсировать день запуска, но сейчас для этого просто «не время».

Команда пояснила, что полная версия Windrose будет «в несколько раз больше демоверсии по количеству контента и масштабам», что включает в себя новые острова, корабли, точки интереса и типы врагов. Студия хочет потратить оставшееся время на тщательную полировку и внедрение правок на основе тех отзывов, которые они получили во время открытого тестирования.

Сам процесс создания игры для вас является огромным источником вдохновения, и ваше внимание к Windrose вызывает у нас глубочайшее чувство признательности, но, пожалуйста, дайте нам всё "приготовить". Когда мы почувствуем достаточную уверенность, мы обязательно назовем дату выхода. Обещаем, мы скрываем эту информацию не для того, чтобы подразнить ваше любопытство. Мы не торопимся, потому что хотим быть полностью уверены в дате, чтобы выпустить игру вовремя и в наилучшем состоянии.

— гласит сообщение команды.

Таким образом, фанатам морской романтики придется запастись терпением, пока авторы не приведут игру в идеальную форму, избегая при этом пустых обещаний и возможных переносов в будущем.