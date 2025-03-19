Появился трейлер Crosswind, предстоящей бесплатной пиратской MMO-игры на выживание, разрабатываемой для ПК

Команда Crosswind Crew анонсировал одноименную бесплатную MMO-игру на выживание с пиратами, которая находится в разработке для ПК.

Как и ожидалось, действие Crosswind происходит в 17XX году, прямо в середине Золотого века пиратства. Именно в этой обстановке игроки возьмут на себя роль капитана-фрилансера, которого только что предали и который оказался в затруднительном положении после того, как работа пошла не так. Игра начинается как относительно знакомая история о выживании и мести, но в конечном итоге разрастается в более масштабный конфликт с империями, пиратскими кланами и даже таинственными темными силами. Движимая как реальными персонажами, так и сверхъестественными силами, история разворачивается в эпической битве против невысказанного древнего зла.

Сообщается, что игра предлагает всеобъемлющий опыт выживания. Игроки будут исследовать яркие, разнообразные биомы, чтобы собирать ресурсы, а затем раскрывать творческий потенциал в строительстве и крафте, превращая свое первоначальное убежище в полностью функционирующий форпост. Также можно набирать и расширять команду, чтобы ускорить сбор урожая и производство. В бою используется обширный арсенал холодного и огнестрельного оружия, что позволяет игрокам парировать и уклоняться от атак противника и использовать различные удары для достижения успеха.

Конечно, будучи игрой о Золотом веке пиратства, приключения в Crosswind происходят как на суше, так и на море. Со своего корабля игроки могут бомбардировать прибрежные форты издалека, приближаться и вступать с защитниками в рукопашный бой. Есть различные корабли, такие как проворные катера, универсальные фрегаты, огромные галеоны и многое другое. Также доступны пение морских песенок и абордаж вражеских кораблей. Возможности MMO включают игру с друзьями, участие в соперничестве фракций, а также PvE и PvP-активности в конце игры, включая сложные битвы с боссами. Игроки могут торговать, совершать набеги и строить свою собственную пиратскую империю.

Можно попросить в Steam доступ у разработчиков, ведь они прямо сейчас проводят игровой тест, включающий первую сюжетную линию на 30-40 часов геймплея, три биома, три новых игровых корабля и одно торговое судно, наземные и морские бои, а также ранний прототип социального хаба Тортуги.

На странице магазина также указаны текущие минимальные и рекомендуемые системные требования (разработчики предупреждают, что производительность будет улучшаться по мере разработки игры).

Минимум:

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/AMD Radeon RX 6800

DirectX: Версия 12

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 30 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: для игрового тестирования мы настоятельно рекомендуем использовать высокопроизводительные системы и SSD-диски, чтобы обеспечить плавный игровой процесс.

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