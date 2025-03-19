Появился трейлер Crosswind, предстоящей бесплатной пиратской MMO-игры на выживание, разрабатываемой для ПК

Команда Crosswind Crew анонсировал одноименную бесплатную MMO-игру на выживание с пиратами, которая находится в разработке для ПК.
Как и ожидалось, действие Crosswind происходит в 17XX году, прямо в середине Золотого века пиратства. Именно в этой обстановке игроки возьмут на себя роль капитана-фрилансера, которого только что предали и который оказался в затруднительном положении после того, как работа пошла не так. Игра начинается как относительно знакомая история о выживании и мести, но в конечном итоге разрастается в более масштабный конфликт с империями, пиратскими кланами и даже таинственными темными силами. Движимая как реальными персонажами, так и сверхъестественными силами, история разворачивается в эпической битве против невысказанного древнего зла.
Сообщается, что игра предлагает всеобъемлющий опыт выживания. Игроки будут исследовать яркие, разнообразные биомы, чтобы собирать ресурсы, а затем раскрывать творческий потенциал в строительстве и крафте, превращая свое первоначальное убежище в полностью функционирующий форпост. Также можно набирать и расширять команду, чтобы ускорить сбор урожая и производство. В бою используется обширный арсенал холодного и огнестрельного оружия, что позволяет игрокам парировать и уклоняться от атак противника и использовать различные удары для достижения успеха.
Конечно, будучи игрой о Золотом веке пиратства, приключения в Crosswind происходят как на суше, так и на море. Со своего корабля игроки могут бомбардировать прибрежные форты издалека, приближаться и вступать с защитниками в рукопашный бой. Есть различные корабли, такие как проворные катера, универсальные фрегаты, огромные галеоны и многое другое. Также доступны пение морских песенок и абордаж вражеских кораблей. Возможности MMO включают игру с друзьями, участие в соперничестве фракций, а также PvE и PvP-активности в конце игры, включая сложные битвы с боссами. Игроки могут торговать, совершать набеги и строить свою собственную пиратскую империю.
Можно попросить в Steam доступ у разработчиков, ведь они прямо сейчас проводят игровой тест, включающий первую сюжетную линию на 30-40 часов геймплея, три биома, три новых игровых корабля и одно торговое судно, наземные и морские бои, а также ранний прототип социального хаба Тортуги.
На странице магазина также указаны текущие минимальные и рекомендуемые системные требования (разработчики предупреждают, что производительность будет улучшаться по мере разработки игры).
Минимум:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X
Память: 16 ГБ ОЗУ
Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/AMD Radeon RX 6800
DirectX: Версия 12
Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 30 ГБ свободного места
Дополнительные примечания: для игрового тестирования мы настоятельно рекомендуем использовать высокопроизводительные системы и SSD-диски, чтобы обеспечить плавный игровой процесс.
Рекомендуется:
- ОС: Windows 11 или более поздняя версия (64-разрядная)
Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 5800X
Память: 32 ГБ ОЗУ
Графика: Nvidia RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
DirectX: Версия 12
Сеть: Широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 30 ГБ свободного места
Дополнительные примечания: для игрового тестирования мы настоятельно рекомендуем использовать высокопроизводительные системы и SSD-диски, чтобы обеспечить плавный игровой процесс.
Тематика пиратов почти мертва последние годы, ни фильмов, ни игр нормальных, все какие-то выживалки и коопы. Хочется полноценную рпг с хорошим сюжетом, где твой персонаж 12 лет нанимается юнгой на Тортуге на нищее корыто и спустя десяток лет и кучу приключений и шрамов, становится капитаном.
Pirates!
Игра про ВЫЖИМАНИЕ
ну да, куча народу делала игру и поддерживает сервера бесплатно
очередная донатная замануха будет
Опять очередной выживач... Да сколько можно их плодить?!
а мне нравится, если можно будет с женой залететь на свой сервак и пофаниться, почему бы и нет, сейчас катастрофически не хватает прикольных выживачей, ближайший это дюна от конана) все остальное мы прошли