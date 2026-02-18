В Steam вышла демо-версия приключенческого экшена про пиратов Windrose

Разработчики приключенческого экшена про пиратов Windrose объявили о запуске демо-версии в рамках фестиваля "Играм Быть". Попробовать игру можно уже прямо сейчас. У демо уже 92% положительных отзывов в Steam.

Демо предлагает погрузиться в раннюю часть приключения, которая займет от четырех до шести часов, хотя для любителей неторопливого исследования это время может растянуться и на более долгий срок. Ограничений по времени в демо-версии нет. В ролике, приуроченном к релизу, создатели показали, что именно ждет игроков в этом ознакомительном фрагменте.

Игрокам предстоит исследовать первые три острова Архипелага, выполнить начальные квесты и получить первый настоящий корабль, чтобы отправиться на нем в морской бой и взять врага на абордаж. В демо доступны основные механики игры: ранний крафт и строительство, а также избранный набор оружия и несколько видов противников.

Разработчики предупреждают, что в данный момент наблюдаются технические сложности с подключением. У некоторых игроков в кооперативном режиме могут возникать разрывы соединения. Команда уже занимается расследованием проблемы и обещает устранить ее в ближайшее время. Совместная игра до четырех человек в демо-версии возможна только через прямое подключение к хосту - выделенные серверы появятся уже в версии Раннего доступа.

Создатели также обращают внимание, что сохранения из демо не переносятся в полную версию. Однако для тех, кто решит опробовать игру сейчас, предусмотрен особый бонус: достаточно просто запустить демо, чтобы получить декоративную подзорную трубу, которая будет ждать владельца в финальной версии игры.