Atari объявила о приобретении мобильной студии Hipster Whale, создавшей Crossy Road

Компания Atari заключила соглашение о покупке австралийской студии Hipster Whale, известной в качестве создателя популярной мобильной игры Crossy Road. Сделка призвана укрепить позиции издателя на рынке мобильных развлечений и расширить его портфолио за счет успешных франшиз.

Студия Hipster Whale была основана в 2014 году Мэттом Холлом и Энди Самом. Ее дебютный проект Crossy Road собрал более 340 млн загрузок за последние 10 лет и получил несколько престижных наград, включая Apple Design Award. Помимо этого, разработчики известны по работе над такими проектами, как PAC-MAN 256, Disney Crossy Road и Crossy Road Castle для сервиса Apple Arcade. После завершения сделки сооснователь студии Мэтт Холл должен занять руководящую должность и возглавить мобильное направление Atari.

Финансовые условия соглашения предусматривают общую сумму сделки в размере 29.3 млн долларов. На момент закрытия соглашения Atari выплатит 26 млн долларов наличными средствами и выдаст 3.3 млн долларов в виде вновь выпущенных обыкновенных акций компании. Дополнительно предусмотрены бонусные выплаты в размере до 10 млн долларов в течение следующих 3 лет при условии достижения студией определенных финансовых показателей. Согласно финансовым отчетам за 12 месяцев, завершившихся 31 января 2026 года, выручка Hipster Whale составила 8.28 млн долларов, а показатель EBITDA достиг 4.63 млн долларов.

Для Atari эта сделка является частью долгосрочной стратегии по расширению присутствия на рынке мобильных и кросс-платформенных игр. За последние 24 месяца компания активно развивала данное направление, выпуская проекты для платформ Netflix, Amazon и автомобильной игровой системы AirConsole. Мобильное портфолио издателя уже включает игры серии RollerCoaster Tycoon, а также проекты приобретенной ранее студии Early Morning Studio. Ожидается, что сделка по покупке Hipster Whale будет окончательно закрыта в ближайшие дни.