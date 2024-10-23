Ретро-хоррор Crow Country достиг отметки в 100 тысяч проданных копий

После запуска на Nintendo Switch на прошлой неделе инди-хоррор Crow Country теперь еще больше расширил свою аудиторию с запуском на PlayStation 4. Воспользовавшись этим событие, студия также сообщила, что Crow Country недавно достигла отметки в 100 тысяч проданных копий, включая продажи на ПК, Switch, PS5 и Xbox Series.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ: Crow Country достигла отметки в 100 000 проданных копий!! Мы достигли этого рубежа благодаря запуску Nintendo Switch на прошлой неделе, и это даже не считая запуска PS4 сегодня! Спасибо всем, кто играл в игру, писал обзоры, транслировал ее или делился ею с другими.

Ищите подсказки в темных коридорах, игрушках и заброшенных комнатах и ​​действуйте осторожно, спасаясь от смертоносных существ, скрывающихся в тени. Для игроков, которые предпочитают играть в своем собственном темпе, режим исследования позволяет продолжить путешествие, не опасаясь нападения; а более опытные любители игр ужасов могут столкнуться с настоящим испытанием в сложном режиме.

Crow Country доступна для Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.