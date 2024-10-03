Ретро-хоррор Crow Country прибудет на PS4 и Switch 16 октября

Студия SFB Games официально объявила о том, что выпустит ужастик Crow Country, стилизованный под ретро, на PlayStation 4 и Switch 16 октября.

Так разработчики описали свое творение: приключенческая игра ужасов на выживание с насыщенной атмосферой; сильным, ощутимым эффектом присутствия; небольшим, но запоминающимся составом персонажей; осмысленным исследованием; захватывающими головоломками; и, самое главное, прекрасным, сверхъестественным сочетанием напряжения и спокойствия.

На дворе 1990 год. Эдвард Кроу исчез. Владелец «Crow Country» (небольшого тематического парка на сельской окраине Атланты, штат Джорджия), его никто не видел с тех пор, как он неожиданно закрыл свой парк два года назад. Покой нарушается, когда таинственная молодая женщина по имени Мара Форест отправляется в самое сердце заброшенного тематического парка, чтобы найти его.