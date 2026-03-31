Состоялся релиз фэнтезийной стратегии с непрямым управлением Crown of Greed

Студия BLUM Entertainment и издатели PlayWay S.A. совместно с ConsoleWay объявили о выходе новой стратегии в реальном времени под названием Crown of Greed. Игра стала доступна на платформе Steam 31 марта 2026 года. Проект предлагает необычный подход к жанру градостроительных симуляторов, делая акцент на непрямом управлении подчиненными в духе классической серии Majesty.

В Crown of Greed игрокам предстоит взять роль правителя земель Родовии. Главная особенность игрового процесса заключается в том, что игрок не может отдавать прямые приказы своим воинам или крестьянам. Вместо этого необходимо использовать систему контрактов, предлагая золото за выполнение конкретных задач. Если нужно зачистить логово монстров или исследовать руины, правитель назначает награду, а герои сами решают, браться ли за эту работу.

Мир игры вдохновлен славянским и европейским фольклором. В лесах и болотах Родовии обитают василиски, утопленники и Баба-яга. Для борьбы с ними игроки нанимают чемпионов, все они обладают процедурно генерируемыми чертами характера. В релизной версии доступно 12 сюжетных миссий, прохождение которых дает очки наследия. Эти баллы используются для покупки постоянных улучшений королевства между заданиями.

До 14 апреля 2026 года игру можно приобрести со скидкой 10 процентов за 674 рубля при полной стоимости в 749 рублей. Также разработчики выпустили набор поддержки Supporter Pack за 199 рублей. В его состав вошли цифровой артбук на 90 страниц, оригинальный саундтрек продолжительностью более 50 минут и 6 эксклюзивных обоев для рабочего стола.