Стратегия непрямого контроля Crown of Greed выходит 31 марта 2026 года

Студия BLUM Entertainment и издатели PlayWay S.A. совместно с ConsoleWay объявили дату выхода своей новой градостроительной стратегии Crown of Greed. Релиз проекта в сервисе Steam состоится 31 марта 2026 года. Базовая стоимость игры составит 19.99 долларов. Разработчики предложат расширенное издание для поддержки проекта, которое включает цифровой артбук и официальный саундтрек от польского композитора Игнация Залевского.

Действие Crown of Greed разворачивается в фэнтезийном королевстве Родовия. При создании этого мира авторы вдохновлялись славянской мифологией и фольклором. Главной особенностью проекта является система непрямого управления. Игрок в роли монарха не может отдавать приказы напрямую своим подданным и героям. Ему предстоит мотивировать их золотыми монетами. Пользователь размещает награды за выполнение заданий по исследованию территории, защите города или уничтожению монстров. У каждого нанятого героя есть случайно сгенерированные черты характера. Эти параметры влияют на поведение персонажа в бою и в повседневной жизни.

Версия 1.00 будет включать 12 сюжетных миссий кампании с различными дополнительными целями. Прохождение предполагает нелинейность и вариативность. Между миссиями пользователи смогут развивать свое королевство с помощью системы глобального прогресса. Игроки будут тратить заработанные очки на разблокировку новых зданий, способностей героев и заклинаний. Магия позволит монарху лично вмешиваться в ход сражений. Набор доступных заклинаний наносит урон врагам или исцеляет союзников.

Разработчики подчеркивают полное отсутствие генеративного искусственного интеллекта в процессе производства игры. Все составные части Crown of Greed, включая графику, музыку и озвучку, созданы на 100 процентов усилиями реальных людей. Закадровый голос записал актер Джордж Леду. Проект рассчитан на 1 игрока и получит официальный перевод интерфейса и субтитров на русский язык.