Crowns and Pawns: Amber Road отправит игроков в путешествие по легендарному янтарному маршруту

Издатель Headup и литовская студия Tag of Joy анонсировали Crowns and Pawns: Amber Road — новую приключенческую игру в жанре point-and-click и очередную часть серии Crowns and Pawns. Проект заявлен для ПК, где выйдет в Steam, однако дата релиза пока не объявлена.

Главной героиней станет Милда Ковас, которую обвиняют в краже уникального янтарного артефакта — Камня Солнца. Согласно легенде, его осколки были разбросаны по всей Янтарной дороге, а тому, кто сможет собрать их вместе, достанутся магические силы. Чтобы восстановить своё доброе имя, Милда отправляется в Литву и начинает путешествие через Европу.

По пути героиня и её спутники посетят различные исторические и вымышленные места — от Прибалтики до Средиземноморья, включая Литву, Австрию и Италию. История будет объединять балтийские мифы и легенды с европейской историей и известными историческими личностями.

Как и полагается игре жанра point-and-click, игрокам предстоит исследовать окружение, собирать и комбинировать предметы, искать подсказки и решать головоломки. Важную роль также сыграют диалоги с многочисленными персонажами. Разработчики обещают полностью озвученную историю, причём к работе над проектом привлекли актёров, знакомых игрокам по Monkey Island, Oxenfree, Among Us, God of War и другим играм.

Визуальная часть будет сочетать вручную нарисованные фоновые изображения в разрешении 4K с современными графическими эффектами. Кроме того, внешний вид главной героини можно будет настраивать, а некоторые элементы одежды пригодятся при решении головоломок.

За музыкальное сопровождение отвечает композитор Дэниел Фарос, известный по работе над A New Beginning, Memoria и Blackguards. Разработчики также подготовили управление как для мыши, так и для геймпада.

Таким образом, Crowns and Pawns: Amber Road делает ставку на классическую формулу приключенческих игр, но переносит её в масштабное путешествие по европейским мифам, истории и легендам. Дата выхода проекта пока остаётся неизвестной.