Вдохновленное Broken Sword приключение Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit выйдет на Nintendo Switch 28 сентября

Thunderful и Tag Of Joy сообщили, что их детективная приключенческая игра Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit выйдет на Nintendo Switch 28 сентября. Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit сочетает в себе потрясающие нарисованные вручную пейзажи с захватывающим расследованием, окутанным тайной.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit отправляет вас в путешествие по прекрасно прорисованным локациям Восточной Европы, пропитанным романтизмом и заговорщической интригой. То, что начинается как личная история о том, как Мильда отправляется в дом своего покойного литовского дедушки после получения загадочного письма, в котором говорится о семейной тайне, вскоре разворачивается в богатую паутину загадочных опасностей, основанную на богатой и малоизученной истории региона, ведущую ее расследовать утерянную реликвию, самую легендарную королевскую собственность Литвы и тайные махинации КГБ в советскую эпоху.

От загадочных анонимных сообщений до головоломок для проверки логики и классических головоломок с предметами — Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit наполнена множеством интересных загадок и головоломок, которые вам предстоит решить. Для некоторых из них вам, возможно, даже придется сменить наряд и прическу Милды. Конечно, вы также можете просто изменить ее внешний вид ради удовольствия. Исследуя богатые, нарисованные вручную сцены игры, вы встретите множество забавных и эксцентричных персонажей с полностью озвученными диалогами, что еще больше построит богатый мир, в котором приятно жить.