Вышел новый трейлер Crowsworn - метроидвании в духе Bloodborne и Silksong

Игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass
На презентации Xbox показали новый трейлер Crowsworn — метроидвании в стиле Hollow Knight: Silksong и в сеттинге, который напоминает Bloodborne. Сюжет рассказывает про павшее королевство Феаранндал, жители которого стали жертвой страшного проклятья.
Разработчики обещают драйвовые сражения и исследование огромного мира. В Crowsworn будут 120 видов врагов, 30 боссов и глубокая история, вдохновленная лучшими соулслайками. Также геймеры смогут проходить второстепенные квесты и прокачивать персонажа.
Дата выхода Crowsworn неизвестна. Метроидвания будет доступна по подписке Xbox Game Pass.
холоунайт про хеллсинга ворону
Это маска чумного доктора.
Неплохо, звуки сочные, анимация достойная.
Выглядит стильно и динамично.