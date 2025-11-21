Вышел новый трейлер Crowsworn - метроидвании в духе Bloodborne и Silksong

Игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass

На презентации Xbox показали новый трейлер Crowsworn — метроидвании в стиле Hollow Knight: Silksong и в сеттинге, который напоминает Bloodborne. Сюжет рассказывает про павшее королевство Феаранндал, жители которого стали жертвой страшного проклятья.

Разработчики обещают драйвовые сражения и исследование огромного мира. В Crowsworn будут 120 видов врагов, 30 боссов и глубокая история, вдохновленная лучшими соулслайками. Также геймеры смогут проходить второстепенные квесты и прокачивать персонажа.

Дата выхода Crowsworn неизвестна. Метроидвания будет доступна по подписке Xbox Game Pass.