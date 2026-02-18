Авторы Crusader Kings 3 готовят масштабное бесплатное обновление

Studio Black раскрыла подробности о своём следующем крупном обновлении для Crusader Kings III, которое запланировано на начало второго квартала 2026 года. Риад, руководитель команды разработчиков, рассказал о планах улучшить качество игры, внедрить долгожданные функции и поработать над стабильностью, при этом полностью сохраняя бесплатный доступ к обновлению для всех игроков.

Главной новинкой станет переработка системы наград. Впервые в игре появятся Сквайры — наследники прославленных рыцарей, которые теперь развиваются самостоятельно и формируют будущие способности нового поколения героев. Система устраняет необходимость ручного управления преемственностью, позволяя игрокам сосредоточиться на стратегии, а не на микроменеджменте. Слава рыцаря, его боевые навыки и мастерство напрямую влияют на способности Сквайров, а смерть или плен героя больше не приводит к потере прогресса, что значительно снижает фрустрацию.

Помимо этого, обновление расширяет атрибуты рыцарского звания. При повышении уровня игроки смогут выбирать, какие характеристики улучшить или добавить новые, а разблокировка большинства из 29 атрибутов теперь основана на конкретных игровых действиях — осадах, дуэлях и миссиях, а не на случайных событиях. Такой подход делает развитие рыцарей прозрачным и целенаправленным.

Другим важным элементом станет Леджер — новый инструмент, позволяющий игрокам отслеживать ключевые аспекты мира. Первые вкладки включают артефакты, персонажей, текущие войны и дома, с возможностью добавления в избранное. В будущем планируются вкладки для графств, титулов, владений, культур и религий. Система оснащена фильтрами, чтобы игроки могли легко получать нужную информацию, и станет отличным инструментом как для обычных игроков, так и для моддеров.

Studio Black также сосредоточилась на поддержке сообщества и моддинга. Разработчики обещают улучшить документацию для скриптовых систем, чтобы облегчить создание пользовательского контента. Риад подчеркнул, что многие изменения были вдохновлены предложениями моддеров, включая загадочного автора нескольких крупных модов, который помог сформировать ключевые функции обновления.

Кроме того, в обновление включены исправления багов, улучшения интерфейса и значительная «весенняя уборка» — исправление накопившихся проблем и оптимизация игры. Команда планирует впервые провести открытое бета-тестирование, чтобы собрать отзывы игроков и проверить новые системы в реальных условиях, прежде чем выпускать обновление для всех.

Обновление второго квартала CK3 станет очередным доказательством долгосрочной поддержки игры. Оно бесплатное для всех владельцев Crusader Kings III, требует только времени для установки и игры, а команда Studio Black надеется, что оно укрепит доверие сообщества и сделает игру ещё более увлекательной.

Игроков ждут Сквайры, переработка наград, Леджер и улучшения интерфейса, а также новые инструменты для моддеров и устранение накопившихся багов. Studio Black обещает, что впереди ещё больше нововведений и подробностей о будущих проектах.