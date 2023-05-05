Авторы Crusader Kings 3 выпустили новый ролик рассказывающий о многочисленных особенностях DLC Tours & Turnaments ©

Компания Paradox Interactive выпустила еще один новый видеоролик о грядущем дополнении Tours and Tournaments DLC для Crusader Kings 3.

На этот раз мы получаем довольно обширное объяснение от директора игры Александра Олтнера, который рассказывает о многочисленных возможностях, включенных в расширение.

Мы услышим о титульных турнирах, соколиных охотах, пышных свадьбах, пирах с убийствами, грандиозных походах и многом другом. Кроме того, мы увидим новые блестящие доспехи и возможности, включенные в бесплатное обновление, которое выйдет вместе с DLC под номером 1.9.0.

В этом DLC есть много интересного, и вы можете взглянуть на него ниже.

Crusader Kings 3 в настоящее время доступна для PC, Xbox Series S и PS5. Стоит отметить, что контент для консольных версий запаздывает на несколько месяцев, поэтому данное DLC изначально выйдет только для ПК 11 мая 2023 года. Консольная версия появится позже.

Tours & Tournaments позволяет вашему правителю путешествовать по своему королевству, организовывать и участвовать в турнирах, устраивать грандиозные свадьбы, одаривать своих рыцарей почестями и накапливать новые искусства.