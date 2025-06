Будущее в твоих руках: фанаты Crusader Kings 3 могут повлиять на новые DLC - Paradox запустила важный опрос

Стратегическая RPG Crusader Kings 3 продолжает активно развиваться, и сейчас у игроков появился редкий шанс повлиять на то, каким будет её будущее. Разработчики из Paradox Interactive запустили официальный опрос, с помощью которого сообщество может напрямую повлиять на содержание будущих DLC.

Опрос доступен на странице CK3 в Steam и занимает всего несколько минут. Игрокам предлагают ответить на ряд вопросов: как долго они играют, на какие аспекты делают упор — ролевые или стратегические, какие дополнения им понравились, а какие оставили равнодушными. Главное — разработчики интересуются, какие функции игроки хотят увидеть в будущих обновлениях. Варианты включают такие темы, как банковское дело, религиозные ордена, управление советом и многое другое. Это редкий случай, когда студия такого уровня действительно прислушивается к своему сообществу ещё на этапе планирования.

Тем временем продолжается выпуск четвёртой главы DLC. Уже доступны Crowns of the World с роскошными коронами и Khans of the Steppe, открывший регион степей и кочевое правительство. Следующим станет Coronation's Event Pack, посвящённый величественным церемониям коронации. Финальным штрихом станет грандиозное расширение «Все под небом», которое выйдет осенью 2025 года и увеличит карту на 30%, добавив Китай, Японию и Юго-Восточную Азию.

Crusader Kings 3 доступна на ПК, Xbox Series и PS5. А если вы хотите видеть в игре именно те механики, которые вам близки — заполните опрос прямо сейчас. Именно от вашего голоса может зависеть, в каком направлении двинется одна из самых глубоких стратегий современности.