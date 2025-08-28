Crusader Kings 3 готовится к коронации: новое DLC выйдет 9 сентября

Paradox Interactive объявила дату выхода нового дополнения для стратегического симулятора Crusader Kings 3. Аддон Coronations, посвящённый церемониям вступления на престол, станет доступен уже 9 сентября. Несмотря на компактный размер, он добавляет множество ивентов и возможностей для интригующих решений в игре.

Основная цель DLC — организовать грандиозную коронацию нового правителя. Игроки смогут собрать своих вассалов, продемонстрировать своё видение правления и завоевать доверие подданных. Важно следить за клятвами: исполните обещания, чтобы обеспечить процветание и лояльность, или столкнётесь с недовольством и интригами внутри государства.

Дополнение предлагает новые механики: церемония коронации становится значимым событием, требующим дипломатических манёвров и тактического планирования. Игроки смогут управлять отношениями между фракциями, удерживать недоброжелателей в узде и максимально эффектно провести торжество. После коронации доступны уникальные решения и награды, соответствующие выбранной стратегии.

Crusader Kings 3 продолжает радовать поклонников на ПК и консолях, однако на PS5 и Xbox Series новые дополнения выходят с задержкой в один год. Coronations — небольшое, но атмосферное расширение, которое добавляет глубины и динамики в уже богатый игровой мир CK3.