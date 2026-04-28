Crusader Kings 3 получит обновлённую религиозную систему в будущем DLC By God Alone

Paradox Interactive представила первый дневник разработки дополнения By God Alone для Crusader Kings III. Главная тема — полная переработка религиозной системы, которая станет более гибкой и завязанной на личность персонажа.

Теперь вера перестанет быть набором фиксированных бонусов. Разработчики хотят сделать её динамичной: убеждения персонажа будут меняться со временем в зависимости от его действий и жизненного пути. В игру добавят систему Spiritual Fulfillment, переработают Tenets и введут личные религиозные установки.

Также появится новое действие Study Faith, позволяющее глубже изучать религию и постепенно менять взгляды. Интерфейс веры обновят, сделав его более наглядным и связанным с новыми механиками.

В качестве примеров приводятся разные сценарии: от архиепископа, способного изменить религиозные взгляды целого региона, до правителя, который разрывается между греховной жизнью и стремлением следовать строгим духовным нормам.