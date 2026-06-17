Crusader Kings 3 позволит стать Папой Римским: DLC By God Alone заметно расширит религиозную политику игры

Paradox Interactive раскрыла дату выхода крупного дополнения By God Alone для Crusader Kings III. DLC станет доступно 30 сентября и предложит один из самых необычных наборов механик за всю историю стратегии — впервые игроки смогут взять под управление теократические государства, включая Папство.

Главной особенностью дополнения станут играбельные теократии. Управление Папой Римским будет заметно отличаться от привычной игры за феодалов и монархов. Вместо расширения династии игрокам предстоит выстраивать влияние внутри церковной структуры, назначать кардиналов по всему христианскому миру и контролировать работу коллегии кардиналов.

Вместе с этим разработчики значительно переработают религиозную составляющую Crusader Kings III. В игре появятся новые механики, связанные с христианством, включая события Великого раскола церкви и различные еретические движения. Это позволит глубже погрузиться в религиозные конфликты Средневековья и влиять на судьбу целых конфессий.

Для взаимодействия с церковной бюрократией игроки смогут использовать особого персонажа-посредника, на которого можно будет возлагать ответственность за спорные решения. Через эту систему получится проводить отлучения от церкви, продвигать религиозные реформы и даже создавать новые течения внутри веры.

Судя по представленным деталям, By God Alone делает ещё один шаг в сторону более глубокого моделирования средневекового общества. Если ранее религия в Crusader Kings III выступала важным, но всё же вспомогательным инструментом политики, то теперь она сможет стать полноценным центром игрового процесса.

Стоимость дополнения пока не объявлена. Известно лишь, что By God Alone войдёт в состав сезонного набора Chapter V и выйдет 30 сентября.