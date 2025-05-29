Crusader Kings 3 расширит карту на всю Восточную Азию и добавит уникальные типы правления

Paradox раскрыла подробности о масштабном дополнении All Under Heaven для Crusader Kings III, которое расширит игровую карту на Восточную Азию, добавив Китай, Японию и Юго-Восточную Азию с уникальными механиками и новыми типами правления.

Особое внимание уделено Китаю — первой в игре империи с типом правления «гегемония». Здесь появится новая система «небесного правления», развивающая идеи византийского административного стиля из дополнения Roads of Power. Правительство Китая будет строиться на «заслугах» персонажей — величине, накопленной в течение жизни, не зависящей от влияния. Китайские губернаторы не будут напрямую распоряжаться средствами — они отчисляют собранные налоги императору, который принимает решения о финансах королевства. Вассалы смогут устанавливаться даже среди независимых правителей, добавляя политическую глубину.

Япония разделена на два типа губернаторов: Рицурьё, ориентированных на влияние, и Сорьё — сильных военных вассалов с наследственной преемственностью и возможностью расширения. Верховный правитель Кампаку выбирается из Рицурьё и действует от имени императора, но сильные Сорьё могут попытаться захватить власть, став сёгуном. Дополнение предоставит инструменты для детального управления отношениями между домами.

Юго-Восточная Азия предстает как сложная мозаика племенных правителей, индуистских и буддийских королевств по модели мандалы. Местные государства нестабильны, что приводит к постоянным политическим изменениям. Независимые правители смогут принять титул девараджи — божественного короля, получая доступ к новым благочестиям и влиянию.

Региональные правители смогут объединяться для крупных проектов, например, строительства Великой стены. Стихийные бедствия в дополнении станут не только вызовом, но и возможностью продемонстрировать лидерские качества.

Дата выхода All Under Heaven пока не объявлена, но расширение обещает глубоко преобразить Crusader Kings III, сделав мир еще более живым и сложным.