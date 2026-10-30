Crusader Kings 3 сохраняет популярность спустя шесть лет - даже критика DLC не отпугивает игроков

Crusader Kings 3 продолжает пользоваться популярностью спустя шесть лет после выхода. Последний год оказался для стратегии Paradox Interactive особенно успешным: средний одновременный онлайн в Steam превзошёл показатели всех предыдущих периодов, включая год премьеры. Это примечательный результат на фоне регулярной критики платных дополнений издательства.

Согласно данным SteamDB, которые изучил один из поклонников игры, в течение шестого года после релиза Crusader Kings 3 в среднем собирала около 19,5 тысячи игроков одновременно. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял примерно 17,5 тысячи. Тогда же стратегия установила второй по величине пиковый онлайн за всю историю — во многом благодаря выходу дополнения All Under Heaven и бесплатным выходным.

Устойчивый интерес к игре выглядит особенно примечательно на фоне неоднозначной реакции аудитории на DLC. Например, дополнение By God Alone, посвящённое религиозной тематике, получило в Steam лишь 45% положительных отзывов. Претензии к отдельным платным наборам давно стали привычной частью обсуждений Paradox, однако они пока не мешают основной игре сохранять внушительную аудиторию.

Crusader Kings 3 остаётся самой популярной современной стратегией Paradox по числу игроков в Steam и одной из наиболее высоко оценённых игр издательства. Более 80% пользовательских отзывов о ней положительные. Схожий результат демонстрирует Stellaris, тогда как некоторые другие проекты компании сталкиваются с гораздо более прохладным приёмом отдельных дополнений.

Часть поклонников объясняет долголетие стратегии моделью развития Paradox: компания выпускает игры, а затем годами расширяет их платным контентом. Критики считают, что некоторые механики и возможности могли бы присутствовать уже на старте. Тем не менее Crusader Kings 3 показывает, что такая модель не обязательно мешает проекту сохранять интерес аудитории на протяжении многих лет — даже если отдельные DLC вызывают недовольство.