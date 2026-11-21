Steam временно открыла бесплатный доступ к Crusader Kings 3 - масштабной исторической стратегии от Paradox Interactive, в которой игрокам предстоит управлять средневековой династией, строить политические союзы, вести войны и бороться за власть. Акция позволит познакомиться с игрой без необходимости покупать её сразу.

Бесплатный период продлится до 23 ноября, 20:00 по московскому времени. Если игра понравится, её можно приобрести со скидкой 70%. Распродажа завершится 30 ноября.

Crusader Kings 3 вышла в сентябре 2020 года и предлагает управлять знатным семейством на протяжении нескольких поколений. В отличие от многих стратегий, здесь большое внимание уделяется не только военным кампаниям, но и дипломатии, семейным отношениям, наследованию титулов и политическим интригам. Игроки могут выбрать исторический период, захватывать территории, заключать браки, создавать союзы и расширять влияние своей династии.

У каждого персонажа есть собственные черты характера, амбиции и отношения с окружающими. Даже обычный семейный конфликт способен перерасти в кризис наследования, заговор или повод для захвата соседнего королевства. Смерть правителя также не означает окончания кампании — управление переходит к наследнику, а игрок продолжает историю рода, сталкиваясь с новыми обстоятельствами и угрозами.

Бесплатный период приурочен к недавнему выходу крупного дополнения Silk & Silver и обновления 1.21 под названием Florin, выпущенного 17 ноября. Это удачный момент для тех, кто давно хотел попробовать Crusader Kings 3, но откладывал покупку: игру можно оценить бесплатно, а при желании приобрести её по сниженной цене.