Crusader Kings 3 уходит в капитализм: в новом дополнении игроки будут строить торговые империи вместо королевств

Crusader Kings III готовится заметно расширить привычную формулу власти. В дополнении Silk and Silver студия Paradox Interactive делает неожиданный поворот — теперь ключ к влиянию лежит не только через династические интриги и войны, но и через торговлю, монополии и семейный бизнес в масштабах средневекового мира.

Главное нововведение — полноценные купеческие компании. Игроки смогут создать торговую династию практически в любой точке карты или превратить уже существующего персонажа в купца. Вместо привычного захвата земель здесь предстоит выстраивать сеть маршрутов, заключать контракты, договариваться с правителями и бороться за контроль над редкими товарами. По сути, это отдельный стиль прохождения, где золото становится важнее меча, но без политики всё равно никуда.

Интересно, что Paradox явно пытается уравновесить экономику и социальный статус. Купцы способны быстро богатеть, но их «низкое» происхождение ограничивает доступ к части возможностей. Поэтому влияние придётся буквально покупать — и это звучит почти как средневековый аналог современного корпоративного лоббизма.

Дополнение добавляет и вариативность самих торговых ролей: можно специализироваться на оружии, ростовщичестве, ремесле или караванной торговле. Каждое направление связано с контрактами — от стандартных сделок до рискованных экспедиций за экзотикой.

Отдельный элемент — «дворец компании», который становится центром всей экономической империи. Оттуда будут управляться маршруты, храниться артефакты и развиваться влияние семьи.

На фоне предыдущих DLC это выглядит как один из самых нестандартных шагов Paradox: игра, которая всегда строилась на власти и войнах, теперь аккуратно смещается в сторону экономической стратегии.