Crusader Kings III отмечает пятилетие: авторы поделились впечатляющей статистикой игроков

1 сентября 2020 года поклонники глобальных стратегий начали строить свои династии в Crusader Kings 3, и сегодня Paradox Interactive подвела итоги пяти лет жизни игры.

С 2020 года геймеры провели в проекте более 110 миллионов часов, а к сообществу присоединились ещё 1,7 миллиона игроков. За это время в игре прошло свыше 12,5 тысяч разводов, состоялось более 3,4 миллиона похорон и было создано почти 30 миллионов уникальных персонажей. Разработчики также раскрыли список самых популярных героев и стилей жизни.

Геймдиректор Александр Олтнер отметил, что финальный этап разработки пришёлся на разгар пандемии Covid-19, что стало серьёзным испытанием для команды. По его словам, успех игры стал возможен благодаря упорной работе разработчиков и невероятной вовлечённости фанатов.

Сегодня продажи Crusader Kings III превысили 4 миллиона копий, игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Впереди игроков ждёт новое дополнение All Under Heaven.