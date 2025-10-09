Crusader Kings III отправляет игроков в Восточную Азию: All Under Heaven выходит 28 октября

Paradox анонсировала релиз масштабного дополнения All Under Heaven для Crusader Kings III, которое выйдет на ПК 28 октября. DLC позволит игрокам стать правителями Китая, Японии или Юго-Восточной Азии, каждый регион получит уникальные механики и особенности управления.

Разработчики называют это дополнение самым крупным в истории игры. Восточная Азия впервые появляется в серии, подчеркивая важность региона для понимания средневекового мира. Новый трейлер демонстрирует могущественных правителей и богатую политическую динамику этих земель.

Стоимость All Under Heaven составит 30 долларов, но его можно приобрести в составе набора DLC Chapter IV за около 2500 рублей. В него также включены расширения Crowns of the World, Khans of the Steppe и Coronations, открывающие дополнительные возможности для стратегии и управления.