Crusader Kings III получает патч 1.18.1 с сотнями разнообразных исправлений и улучшений

Paradox Interactive выпустила обновление 1.18.1 для Crusader Kings III, направленное на исправление ошибок, балансировку механик и расширение визуального контента. Особое внимание уделено персонажам из Юго‑Восточной Азии — введены новые головные уборы для знати, мужская и женская одежда для простолюдинов, женские причёски, японские лицевые маски, характерная форма ушей, а также сапоги династий Сун и Тан. Существенно переработан облик китайского двора: добавлены свечи и ковры, обновлены имперский шатёр, колонны, драпировки и освещение. Появились новые стили хроник в восточно‑азиатском духе и обновлённые портреты уровня Hegemon с улучшенными текстурами глаз и настройками освещения.

Среди технических исправлений устранены сбои ИИ-полководцев, которые ранее некорректно оценивали доход и не улучшали отряды Men‑at‑Arms, а также ошибки отображения кастомных титулов и имен женщин‑губернаторов в Celestial‑реализациях. Исправлены ситуации, когда победа в фракционной войне за назначение правящего регента приводила к некорректной фиксации церемониального сюзерена. Устранены вылеты, связанные с министерствами, перемещением советников, отменой проекта «Великая кампания» и проведением локальных экзаменов.

Балансировка затронула механику перехода империй между Hegemony через систему de jure drift: добавлены визуальные маркеры на карте, отменено лишнее требование владения Royal Court для использования традиции Iron Cavalry, скорректированы триггеры особых армий Mongol/Greatest of Khans и устранены ошибки именования. Министры теперь не претендуют на титулы, не относящиеся к Hegemony of China.

Интерфейс игры стал удобнее: добавлен значок уровня родственных отношений на гербе дома, оптимизировано отображение линий вассалов, переработано окно персонажа, появилось графическое обозначение отсутствия персонажа дома, вкладка «Ваша семья» показывает лимит инвестиций и детализацию для административных правительств. Обновлены подсказки, введены отдельные кнопки «назад» и «закрыть» в окне создания акколад.

Для моддеров расширены возможности скриптинга: добавлен триггер has_realm_law_in_group, переработана механика пограничных войн с булевым модификатором, введена визуализация тестирования смежности (Draw.DebugAdjacencies), расширена команда set_activity_intent и добавлена опция skip_if_overridden для модификатора портрета.

Все сохранения из версии 1.18.02 полностью совместимы с новым апдейтом, что позволяет игрокам без проблем продолжить свои кампании. Патч 1.18.1 не только исправляет баги, но и делает игру ещё более визуально богатой и удобной для управления огромными империями.