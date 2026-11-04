Crusader Kings III получит торговые караваны, растущие города и новые инструменты для модов в дополнении Silk & Silver

Paradox Interactive опубликовала девятый дневник разработчиков Silk & Silver — крупного дополнения для Crusader Kings III. На этот раз авторы сосредоточились на визуальной составляющей, анимациях, музыке и поддержке модификаций. Впрочем, за красивыми костюмами и оживлёнными улицами скрываются куда более масштабные изменения: дополнение существенно переработает торговую систему, устройство владений и развитие дорожной сети, а часть нововведений достанется всем владельцам игры в бесплатном обновлении.

Одна из главных задач художников заключалась в том, чтобы показать торговый мир средневековья через повседневную жизнь его обитателей. Поэтому новые предметы одежды предназначены не только для аристократии: разработчики подготовили наряды для купцов, простолюдинов, чиновников и представителей разных культур. В парикмахерской появятся 88 новых элементов внешности, среди которых 28 предметов одежды, 45 головных уборов, 14 плащей и причёска. В набор вошли западные костюмы раннего и позднего периодов, наряды Ближнего Востока и Северной Африки, а также одежда китайских и согдийских торговцев.

Отдельное внимание уделили головным уборам и церемониальным нарядам. Например, венецианские дожи получат несколько вариантов корно дукале, а западные дворяне смогут щеголять богато украшенными бикокетами. Для персонажей из восточных регионов предусмотрены тюрбаны, тагельмусты, меховые шапки и вэймао. Кроме того, в игре появятся ослы и дромадеры. Их можно будет использовать как реквизит для портретов и увидеть на карте: животные представлены в вариантах без седла, с верховым седлом и с грузом.

Разработчики подчёркивают, что при создании костюмов опирались на исторические материалы — от средневековых фресок и иллюминированных рукописей до музейных коллекций и научных исследований. Сначала художники подготовили справочные материалы для разных регионов и социальных слоёв, затем 2D-команда нарисовала эскизы, которые стали основой для работы над трёхмерными моделями.

Дополнение также принесёт более 25 новых анимаций. Персонажи смогут гладить ослов и дромадеров, ездить на них верхом и вести животных за поводья. Появятся новые действия, связанные с едой и развлечениями: герои смогут есть куриные окорочка и колбаски, а участники ярмарок — жонглировать, петь и разбрасывать монеты. Торговые маршруты оживут благодаря караванам, которые будут перевозить товары на животных и в повозках. В окружении можно будет заметить и другие мелочи: людей с весами и ящиками, торговцев, проверяющих монеты на подлинность, и участников рыночной суеты.

Изменения затронут и внешний вид городов. Их застройка будет постепенно расширяться в зависимости от культуры, размера поселения и особенностей окружающей местности. В одних регионах улицы будут формироваться более органично, в других — подчиняться сетке и определённым планировочным схемам. Случайные элементы и географические условия должны сделать каждый город непохожим на остальные. На карте появятся здания, связанные с производством местных ресурсов: по ним можно будет определить, чем известен тот или иной район. Для разных культур также подготовлены собственные варианты мастерских и торговых центров.

Особое внимание уделили Венеции и Парижу. В первой воссоздадут Дворец дожей, базилику Святого Марка, Арсенал и Кампанилу, а у причалов появятся анимированные гондолы. Париж получит единую модель, рассчитанную на весь рассматриваемый исторический период. Из-за этого разработчики отказались от архитектуры поздней готики, но предусмотрели возможность построить собор Нотр-Дам поверх более ранней базилики Сен-Этьен. Также на карте появится остров Иль-де-ла-Сите.

Звуковое сопровождение дополнится примерно 20 новыми фоновыми композициями для событий и окружения. Они охватят ремесленные мастерские, рынки, купеческие дома и карнавалы, а противостояние гвельфов и гибеллинов получит отдельные полноэкранные события. Композитор Магнус Рингблюм подготовил новую главную тему и восемь музыкальных произведений. В саундтреке сочетаются европейские инструменты, индийская флейта бансури и китайские пипа, гучжэн и дицзы. Авторы стремились передать атмосферу процветания и культурного обмена, но не забыли о менее приятной стороне торговли — предательстве, манипуляциях, коррупции и жадности.

Наконец, значительная часть дневника посвящена модификациям. Торговая система будет построена на базе данных, поэтому авторы пользовательского контента смогут добавлять собственные товары, категории, источники производства и потребности зданий. Например, моддеры смогут создать новый ресурс, определить регионы его производства, настроить стоимость и добавить постройки, которые будут его выпускать или потреблять. Разработчики прямо отмечают, что ограничений по тематике здесь практически нет: в качестве примеров они приводят даже оружие, сказки и туалетную бумагу.

Переработке подвергнется и система владений. Теперь они будут состоять из районов, внутри которых размещаются здания. У каждого района появится основная постройка и собственный набор доступных сооружений, а количество свободных мест будет зависеть от типа территории и дополнительных модификаторов. Это даст создателям модификаций больше возможностей для проектирования поселений, но одновременно может нарушить работу старых модов, изменяющих строительство.

Ещё одно крупное нововведение — дороги. По ним будут перемещаться торговые караваны, а сами маршруты смогут постепенно улучшаться от нулевого до пятого уровня в зависимости от интенсивности использования. Более развитые дороги способны повышать торговые доходы, ускорять путешествия и перемещение армий, а также влиять на характеристики провинций. Если торговые маршруты перестанут пользоваться дорогой, та со временем потеряет уровень. Моддеры смогут самостоятельно определять дорожную сеть, её внешний вид и бонусы, в том числе создавать собственные наземные и морские пути.

Таким образом, Silk & Silver не ограничится косметическими дополнениями и новыми торговыми механиками. Разработчики затрагивают сразу несколько фундаментальных систем Crusader Kings III, а вместе с ними расширяют инструментарий для создания пользовательского контента. При этом авторы предупреждают: из-за изменений экономики, районов и зданий часть существующих модификаций потребует обновления. Некоторые улучшения для моддеров, включая новые возможности скриптов и систему переменных карт, войдут в бесплатное обновление, которое выйдет одновременно с дополнением.