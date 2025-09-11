DLC Coronations для Crusader Kings 3 подверглось резкой критике со стороны пользователей, Paradox принесла извинения

Coronations — новое дополнение к глобальной стратегии Crusader Kings 3, но оно было встречено критикой крайне негативно, что побудило разработчика Paradox отреагировать на критику.
Несмотря на то, что основная игра считается одной из лучших глобальных стратегий последнего времени, новое дополнение Coronations, вышедшее на этой неделе, уже подверглось резкой критике со стороны пользователей, что побудило Paradox извиниться, приняв во внимание многочисленные критические замечания.
Вышедшее 9 сентября дополнение на данный момент получило 443 отзыва, из которых только 20% положительные, что привело к общему «очень отрицательному» рейтингу в Steam.
Проблемы, на которые ссылаются пользователи, разнообразны, включая технические неполадки, но в основном связаны с ограниченным количеством контента в DLC. Однако эта проблема не полностью раскрыта в извинениях, опубликованных Paradox.
На официальном форуме игры менеджер по контролю качества, известный как Riad, сообщил, что перед запуском команде не хватало людей для работы над этим дополнением, поскольку они в основном были сосредоточены на дополнении All Under Heaven.
Поэтому ресурсов для обеспечения надлежащего контроля качества было недостаточно, что привело к «ненадлежащему» уровню качества. Это, очевидно, не оправдание, как признаёт сам разработчик, а всего лишь объяснение того, как всё прошло. В любом случае, команда работает над патчами, которые должны решить различные технические проблемы.
Ахах. Скорей одной из безгеймплейных унылых поделок состоящих из рандомных картинок и текста.
Тебе-то, даже не игравшему дурачку, конечно же, виднее.
Их "извинения" (напоминающие то, что в ролике ниже) также подверглись резкой критике, кстати. Если не бОльшей, чем само дополнение.
Тревожно за пятую Европу.
"Мы маленькая инди студия, сильно заняты Азией, купите, поддержите."
Абсолютно неудивительно, что игроки встретили это DLC в штыки... Потому что это дополнение выглядит как платный патч к уже платному DLC Tours & Tournaments со свадьбами и рыцарскими турнирами...
Я вот чего не пойму, в 2024 году они выпустили дополнение Legends of the Dead, после которого на них вылили тонны помоев, в том числе за их "политику партии" дробить игру и выпускать в виде DLC то, что изначально должно быть в игре.
Они тогда сказали: "извините, исправимся" и казалось бы исправились и выпустили Roads to Power, а сейчас снова на те же грабли...
Ну видимо пора снова на "параходов" выливать помои. По другому они не могут.
Это параходы, они вечно продают длс для длс. К Roads to Power тоже было длс)
Половина текста здесь - мусор. Пока дошёл до сути - половина поста кончилась.
хз коронация и в agot была
а так да китай и япония самое то так еще до америки если дойдут и океании то ваще огонь.
только вот думаю их за китай и японию изобьют больше чем за это длс если они там накосячат
Там длс на 3 минуты, еще и обеты бегают и не засчитываются
Ну вот, хотели разнообразие в играх и получили... Но есть нюанс ._.