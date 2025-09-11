DLC Coronations для Crusader Kings 3 подверглось резкой критике со стороны пользователей, Paradox принесла извинения

Coronations — новое дополнение к глобальной стратегии Crusader Kings 3, но оно было встречено критикой крайне негативно, что побудило разработчика Paradox отреагировать на критику.

Несмотря на то, что основная игра считается одной из лучших глобальных стратегий последнего времени, новое дополнение Coronations, вышедшее на этой неделе, уже подверглось резкой критике со стороны пользователей, что побудило Paradox извиниться, приняв во внимание многочисленные критические замечания.

Вышедшее 9 сентября дополнение на данный момент получило 443 отзыва, из которых только 20% положительные, что привело к общему «очень отрицательному» рейтингу в Steam.

Проблемы, на которые ссылаются пользователи, разнообразны, включая технические неполадки, но в основном связаны с ограниченным количеством контента в DLC. Однако эта проблема не полностью раскрыта в извинениях, опубликованных Paradox.

На официальном форуме игры менеджер по контролю качества, известный как Riad, сообщил, что перед запуском команде не хватало людей для работы над этим дополнением, поскольку они в основном были сосредоточены на дополнении All Under Heaven.

Поэтому ресурсов для обеспечения надлежащего контроля качества было недостаточно, что привело к «ненадлежащему» уровню качества. Это, очевидно, не оправдание, как признаёт сам разработчик, а всего лишь объяснение того, как всё прошло. В любом случае, команда работает над патчами, которые должны решить различные технические проблемы.