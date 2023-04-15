Для Crusader Kings 3 стал доступен мод полной конверсии Game of Thrones ©

После стольких ожиданий сегодня наконец-то вышел масштабный и чрезвычайно профессионально сделанный мод полной конверсии Игры престолов для Crusader Kings 3, превращающий всю стратегическую игру Paradox в переосмысление Вестероса и битву между Робертом Баратеоном и Эддардом Старком против Эйгона Таргариена. Разработанный командой CK3AGOT, это один из лучших модов для Crusader Kings 3, воплощение мечты как для игроков CK3, так и для поклонников книг Джорджа Р. Р. Мартина и сериалов HBO.

Карта, точно воссоздающая Вестерос, составляет примерно 87% размера базовой карты CK3, на ней представлены 6100 баронств и более 1000 игровых графств.

Существует 40 различных культур и подавляющее большинство всех религий Вестероса. Вы можете настроить дом своего персонажа, выбрав из существующих предков «Игры престолов» или возродив дом, ушедший в историю. Ваше прошлое окажет значительное влияние на ваш стиль игры — например, становление рыцарем добавит вам престижа и страха.

Существуют сотни пользовательских внутриигровых событий, и команда разработчиков планирует добавить их в будущем, когда карта будет расширена, чтобы включить больше Эссоса. Было создано 700 пользовательских портретов персонажей, охватывающих почти весь актерский состав «Игры престолов», и у мода даже есть собственный саундтрек из 14 песен.

Механически Crusader Kings 3 Game of Thrones сосредоточена вокруг системы «мегавойн», когда конфликты в одном регионе могут органично распространяться на другой, охватывая всю карту Вестероса. Если ваш сюзерен идет на войну, у вас есть возможность выбрать свою сторону, хотя неправильный выбор может привести к потере земли или даже вашей семьи.

Если вы станете правителем Железного Трона, вы сможете назначать вассалов и знать в Малый Совет, а ваши различные кастеляны будут обладать разными способностями, которые могут помочь вам в руководстве. Вы также можете командовать Ночным Дозором, совершая рейды за стену, чтобы попытаться выйти из 8000-летнего тупика.

Получить Crusader Kings 3 Game of Thrones можно в Мастерской Steam.